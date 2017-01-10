Another winter storm warning issued for Vail | VailDaily.com

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Another winter storm warning issued for Vail

Pedestrians walk down Gore Creek Drive in Vail Village on Tuesday afternoon.Town of Vail

Pedestrians walk down Gore Creek Drive in Vail Village on Tuesday afternoon.

VAIL — A winter storm warning has been issued for the Vail area beginning at 9 p.m. Tuesday and extending to 9 a.m. Thursday.

Expect accumulation of 8 to 14 inches.

Read the full warning below:

GORE AND ELK MOUNTAINS/CENTRAL MOUNTAIN VALLEYS- 321 PM MST TUE JAN 10 2017

…WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM 9 PM THIS EVENING TO 9 AM MST THURSDAY…

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GRAND JUNCTION HAS ISSUED A WINTER STORM WARNING FOR HEAVY BLOWING SNOW…WHICH IS IN EFFECT FROM 9 PM THIS EVENING TO 9 AM MST THURSDAY.

* LOCATIONS INCLUDE THE CITIES OF…ASPEN…VAIL…SNOWMASS.

* TIMING…SNOW WILL BEGIN THIS EVENING AND CONTINUE THROUGH THURSDAY MORNING. THE HEAVIEST SNOW IS EXPECTED OVERNIGHT TONIGHT.

* SNOW ACCUMULATION…8 TO 14 INCHES WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS. IMPACTS WILL BE GREATEST SOUTH OF ASPEN. * WINDS…SOUTHWEST 20 TO 30 MPH WITH GUSTS UP TO 60 MPH.

* IMPACTS…HEAVY SNOW AND BLOWING SNOW WILL RESULT IN HAZARDOUS WINTER DRIVING CONDITIONS DUE TO SLICK AND SNOWPACKED ROADS WITH SIGNIFICANTLY REDUCED VISIBILITIES.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…

A WINTER STORM WARNING MEANS SIGNIFICANT AMOUNTS OF SNOW ARE EXPECTED OR OCCURRING. STRONG WINDS AND BLOWING SNOW ARE ALSO POSSIBLE. THIS WILL MAKE TRAVEL VERY HAZARDOUS OR IMPOSSIBLE