Another winter storm warning issued for Vail | VailDaily.com

Another winter storm warning issued for Vail
January 10, 2017
VAIL — A winter storm warning has been issued for the Vail area beginning at 9 p.m. Tuesday and extending to 9 a.m. Thursday.
Expect accumulation of 8 to 14 inches.
Read the full warning below:
GORE AND ELK MOUNTAINS/CENTRAL MOUNTAIN VALLEYS- 321 PM MST TUE JAN 10 2017
…WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM 9 PM THIS EVENING TO 9 AM MST THURSDAY…
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GRAND JUNCTION HAS ISSUED A WINTER STORM WARNING FOR HEAVY BLOWING SNOW…WHICH IS IN EFFECT FROM 9 PM THIS EVENING TO 9 AM MST THURSDAY.
* LOCATIONS INCLUDE THE CITIES OF…ASPEN…VAIL…SNOWMASS.
* TIMING…SNOW WILL BEGIN THIS EVENING AND CONTINUE THROUGH THURSDAY MORNING. THE HEAVIEST SNOW IS EXPECTED OVERNIGHT TONIGHT.
* SNOW ACCUMULATION…8 TO 14 INCHES WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS. IMPACTS WILL BE GREATEST SOUTH OF ASPEN. * WINDS…SOUTHWEST 20 TO 30 MPH WITH GUSTS UP TO 60 MPH.
* IMPACTS…HEAVY SNOW AND BLOWING SNOW WILL RESULT IN HAZARDOUS WINTER DRIVING CONDITIONS DUE TO SLICK AND SNOWPACKED ROADS WITH SIGNIFICANTLY REDUCED VISIBILITIES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A WINTER STORM WARNING MEANS SIGNIFICANT AMOUNTS OF SNOW ARE EXPECTED OR OCCURRING. STRONG WINDS AND BLOWING SNOW ARE ALSO POSSIBLE. THIS WILL MAKE TRAVEL VERY HAZARDOUS OR IMPOSSIBLE