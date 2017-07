Nearly 300 attend annual Vail HillClimb on Saturday | VailDaily.com

Nearly 300 people completed the 41st annual Vail HillClimb on Saturday. The race took place on dirt and gravel roads on Vail Mountain, with local, regional and national runners testing themselves up the 7.7-mile course that featured more than 2,200 feet of elevation gain. Eighteen-year-old Seth Hirsch, of Omaha, Nebraska, was fastest up the mountain with a time of 52:49. Behind him, Tyler Curtis, of Golden, ran a 55:14 to edge out Kurt Roeser, of Boulder, who finished in 55:19. Lesley Paterson, of San Diego, was the fastest woman up the mountain with a time of 1:01:55; behind her was Emma Kenton, of Broomfield, in 1:02:57 and Brandy Erholtz, of Evergreen, in 1:03:08.

The Vail HillClimb is the third race in the La Sportiva Vail Trail Running Series, which wraps up in September. Series races range in distance from 3.1 miles to 13.1 miles. On Saturday, July 22, runners will be challenged during the Camp Hale Half Marathon, taking runners along the Continental Divide Trail and the Colorado Trail surrounding historic Camp Hale.

Here's the complete results by age division from the 41st annual Vail HillClimb on Saturday:

Male 19 and Younger

1. Seth Hirsch 52:49

2. Franklin Reilly 1:01:00

3. Nathaniel Badger 1:01:17

4. Andrew Rogers 1:05:18

5. Chris Seabury 1:08:46

6. Max Grimaldi 1:08:46

7. Luke Morrissey 1:09:09

8. Graham Houtsma 1:09:24

9. Marcus Gore 1:11:03

10. Jason Macaluso 1:12:24

11. Colin Szuch 1:12:49

12. Cameron Wolfe 1:12:56

13. Max Timm 1:13:29

14. Ian Hardenbergh 1:13:40

15. Parker Rodeen 1:14:54

16. Davis Krueger 1:16:45

17. Declan Gore 1:20:51

18. Finn Sullivan 1:38:16

19. Couper Staub 1:49:43

Female 19 and Younger

1. Alayna Szuch 1:05:19

2. Alexandra Raichart 1:11:59

3. Naomi Harding 1:11:59

4. Grace Johnson 1:13:20

5. Lizzy Harding 1:14:40

6. Selma Nevin 1:14:52

7. Molly Blakslee 1:22:10

8. Megan Bamford 1:23:07

9. Haley Brewster 1:26:11

10. Sharon Seabury 1:26:46

11. Emma Blakslee 1:28:49

12. Lindsey Whitton 1:33:50

13. Meredith Wood 1:35:06

14. Annie Blakslee 1:35:13

15. Sophia Grewal 1:35:13

16. Victoria Weier 1:38:23

17. Gracie Shanley 1:45:08

18. Bianca Lipton 1:55:40

Male 20 to 29

1. Tyler Curtis 55:14

2. Adrian MacDonald 1:00:08

3. Watkins Fulk-Gray 1:02:31

4. Chris Southwick 1:04:30

5. Parker McDonald 1:04:30

6. Brandon Sheard 1:05:04

7. Thomas Woodson 1:09:12

8. Ben Boese 1:09:48

9. Tucker McCrerey 1:10:40

10. Mike Smith 1:16:03

11. Erik Cumming 1:16:23

12. Theo Krause 1:20:12

13. Scott Karpen 1:22:07

14. John Delcalzo 1:23:47

15. Logan Ruark 1:28:46

16. Ryan Ward 1:34:56

Female 20 to 29

1. Emma Kenton 1:02:57

2. Ashley Kempton 1:06:50

3. Isabella Fallon 1:10:29

4. Marina Egorov 1:12:11

5. Kelsey Collins 1:14:27

6. Megan Bryant 1:15:06

7. Kendall Wilson 1:19:00

8. Breana Rudiger 1:21:28

9. Maddie Stevens 1:22:38

10. Letitia Fickling 1:24:04

11. Gillian Lane 1:26:12

12. Clare Zwaig 1:28:12

13. Connie Leaf 1:28:47

14. Annie Leavitt 1:32:21

15. Julia Ashton 1:33:07

16. Ashlie Elliott 1:37:16

17. Margaret Procter 1:38:45

18. Morgan Vanderveen 1:42:24

19. Tamra Stanish 1:47:23

Male 30 to 39

1. Kurt Roeser 55:19

2. Jordan Jones 56:03

3. Matthew Kimpton 57:09

4. Brent Levy 59:32

5. Kevin Gravina 1:02:02

6. Greg Decent 1:02:03

7. Cyrus Severance 1:04:29

8. Rob Kosick 1:06:52

9. Peter Krzanowsky 1:09:40

10. Justin Moses 1:10:02

11. Jimmy Daly 1:10:51

12. Walt Bleser 1:11:12

13. John Trierweiler 1:13:01

14. Brad Forth 1:14:39

15. David Gifford 1:15:53

16. Jonathan Zeschin 1:16:00

17. Tim Mt Pleasant 1:18:58

18. Bartholomew Longworth 1:20:52

19. Robort Stoops 1:21:27

20. David Twillmann 1:23:35

21. Peter Holter 1:24:28

22. Casey Adams 1:28:08

23. Tom Ewert 1:31:34

24. Emerson Farrell 1:44:46

25. Elliott Farrell 1:53:33

Female 30 to 39

1. Lesley Paterson 1:01:55

2. Brandy Erholtz 1:03:08

3. Sarah Pizzo 1:04:36

4. Shawnie Mulligan 1:05:34

5. Rachel Viele 1:07:44

6. Meaghan Gravina 1:09:21

7. Jamie Falcon 1:11:17

8. Kristin Renshaw 1:15:11

9. Rachael Cuellar 1:16:25

10. Hallie Silberman 1:16:26

11. Jennifer Sommer 1:17:19

12. Adeline Holter 1:20:56

13. Carlee Neumann 1:21:29

14. Shannon Schroeder 1:22:35

15. Sunny Corrigan 1:22:55

16. Kate Levy 1:25:13

17. Melissa Bleser 1:25:47

18. Julia Cortada 1:26:21

19. Kate Allan 1:33:43

20. Andrea Ordorica 1:33:50

21. Kristen Sutcliffe 1:35:08

22. Heather Wiley 1:35:40

23. Kim Fuller 1:36:21

24. Tricia Hernandez 1:36:30

25. Jennifer Fredrickson 1:37:34

26. Sharon Cohn 1:38:28

27. Kelly Daly 1:39:47

28. Katie Portz 1:42:06

29. Ardell Stoner 1:46:46

30. Leah Cain 1:52:46

31. Madison McCaulley 1:53:38

Male 40 to 49

1. Brad Seng 58:02

2. Gerald Romero 59:12

3. Eric Broecker 59:36

4. Rich Airey 1:06:46

5. John Nayler 1:09:37

6. Bryan Beiner 1:10:40

7. Joe Pawlish 1:11:08

8. Matt Johnson 1:13:20

9. Chris Hall 1:14:12

10. William Heller 49 1:16:46

11. Jorge Quinzanos 1:17:37

12. Joe McClung 1:19:46

13. Brady Renshaw 1:21:57

14. Tom Robinson 1:24:08

15. Robert Scott 1:25:16

16. Dennis Lipton 1:25:48

17. Doug Camana 1:25:49

18. Jason Randall 1:28:13

19. Simon Marshall 1:31:27

20. Samuel Rivas 1:33:51

21. Kory Pryor 1:38:11

22. Neil White 1:38:42

23. Greg Rose 1:39:20

24. Joshua Feiger 1:39:35

25. Randall Cole 1:42:19

26. Abe Bakhit 1:46:29

27. Corbett Whitton 1:49:41

28. Jason Dietrich 1:50:12

29. Scott Vaneyk 1:50:40

30. Ken Wimer 1:54:14

31. John Beyer 2:00:47

Female 40 to 49

1. Anne Nevin 1:06:07

2. Lizi Bolanos-Nauth 1:10:12

3. Kathy Wickum 1:13:28

4. Anissa Schymik 1:13:31

5. Amy Steffen 1:15:09

6. Jennifer Deutsch 1:17:42

7. Sarah Millett 1:18:32

8. Sammantha Teuscher 1:21:13

9. Sharon O'Grady 1:21:31

10. Christell Baum 1:22:07

11. Alejandra Aldunate 1:29:43

12. Yvonne Dawsey 1:29:59

13. Nicole Russell 1:31:26

14. Tanja Fichera 1:31:26

15. Megan Morrissey 1:31:38

16. Alana Hurst 1:35:12

17. Sara Foster 1:37:15

18. Laurie Beyer 1:37:19

19. Prairie Robinson 1:39:31

20. Michelle Horton 1:39:50

21. Danielle McNair 1:40:12

22. Caryn Isom Fraser 1:43:14

23. Kathy Desportes 1:44:51

24. Katie Risch Bakhit 1:46:28

25. Leah Manry 1:47:19

26. Amy Bamford 1:47:21

27. Ingrid Middaugh 1:47:21

28. Beth Olson 1:47:21

29. Danielle Oller 1:47:40

30. Wylly Staab 1:49:43

31. Melanie Boock 1:53:23

32. Alisha Cole 1:55:51

33. Heidi Hendrix 1:58:25

34. Kari Taylor-Romero 1:58:58

35. Jamie Stephen 2:01:04

36. Marigny Klaber 2:03:30

37. Melissa Lipton 2:25:52

Male 50 to 59

1. Simon Gutierrez 57:56

2. Jim Telling 1:11:15

3. Dan Brewster 1:11:32

4. Karl Edgerton 1:17:21

5. John Stroud 1:18:51

6. Brian Cross 1:19:03

7. Karl Krueger 1:23:06

8. Robert Cappadona 1:25:38

9. Paul Macaluso 1:26:14

10. Mark Muehlethaler 1:26:20

11. Steven Kobrine 1:27:45

12. Michael Richey 1:30:44

13. Paul Jaeger 1:36:23

14. Burt Levin 1:39:38

15. Jay Freeberg 1:39:45

16. Mark Cline 1:41:13

17. Evan Bates 1:41:48

18. Kevin O'Keefe 1:45:03

19. Bruce Frank 1:58:55

20. Jarrett Davis 2:10:18

21. William Konyecsni 2:14:46

Female 50 to 59

1. Darcy Strouse 1:21:25

2. Trina Ehrenberg 1:28:10

3. Hilary Welch Petrowsk 1:29:02

4. Terri Sommer 1:30:20

5. Amy Raymond 1:33:53

6. Sue Bradsley 1:35:58

7. Jerri Niemeyer 1:36:40

8. Allison Visosky 1:37:19

9. Jerrilu Atkins 1:41:44

10. Joyce Benson 1:44:46

11. Tammy Hunter 1:45:17

12. Sue Throckmorton 1:47:10

13. Genle Shagdar 1:47:19

14. Amber Prince 1:47:21

15. Martha Pomares 1:48:55

16. Robyn Bryant 1:49:16

17. Kathleen Frank 1:51:22

18. Kristen Mehan 1:54:34

19. Dawn Frider 2:11:28

20. Rajani Bhakta 2:11:29

Male 60 to 69

1. Charles Smead 1:11:02

2. Ron Hendricks 1:12:56

3. Jay Kirksey 1:21:33

4. David Riddle 1:29:46

5. Nicholas Fickling 1:30:18

6. Victor Selenow 1:30:39

7. Robert Russo 1:30:54

8. David Berge 1:31:35

9. Peter Seibert 1:32:06

10. Ray Blum 1:32:52

11. James Morton 1:33:05

12. Steve Katz 1:33:38

13. Dave Smith 1:36:07

14. Wayne Cox 1:38:47

15. Gary Weier 1:38:56

16. Doug Laufer 1:39:04

17. Kent Kriehn 1:39:42

18. Mark Stiebeling 1:40:51

19. Glen Miller 1:43:05

20. William Ross 1:44:55

21. Greg Birk 1:47:53

22. Bill Burns 1:48:42

23. Donald Mann 1:56:46

Female 60 to 69

1. Barbara Dolan 1:22:29

2. Alyn Park 1:30:27

3. Helen McQueeney 1:35:54

4. Kathy Gebhardt 1:48:12

5. Sally Clair 1:54:50

6. Hughes Diane 1:57:12

7. Kate Sweeney 1:57:47

8. Carol Mullikin 2:19:21

9. Francoise Carpenter 2:29:38

10. Becky Cline 2:31:41

11. Ellen Colrick 2:34:26

Male 70 and Older

1. Jim Mykleby 1:42:45

2. Jay Wissot 1:43:16

3. Tom Edwards 1:47:23

4. Robert Torvestad 1:56:13

5. Jim Romero 1:57:29

6. Marlin Smickley 1:59:48

7. Eli Diamant 2:01:35

8. Greg Bennett 2:16:45

Female 70 and Older

1. BJ Smith 2:19:21