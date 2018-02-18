 Complete Vail Uphill results sorted by division | VailDaily.com

Complete Vail Uphill results sorted by division

Daily staff report
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Vail Mountain Winter Uphill:

OPEN/NON-SKI – 19 and Younger Male 1 Cy Teruel 45:35:00

2 Brody Nielsen 1:08:55

3 Henry Reynolds 1:22:55

4 Luke Reynolds 1:22:57

OPEN/NON-SKI – 20 to 29 Male

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1 Mark Schenberger 42:24:00

2 Miles Henson 46:16:00

3 Erik Cumming 47:49:00

4 Carlos Rivera 55:40:00

OPEN/NON-SKI – 20 to 29 Female

1 Mary Baldwin 50:31:00

2 Samantha Fortner 1:01:12

3 Julie Luce 1:15:54

OPEN/NON-SKI – 30 to 39 Male

1 Taff Dirks 37:57:00

2 Ryan Simmons 38:57:00

3 Corey Dobson 40:07:00

4 Brian Reichel 41:09:00

5 Jason Platt 41:46:00

6 Jimmy Daly 42:15:00

7 Paul Datsko 42:48:00

8 Jonatahn Zeschin 43:37:00

9 Cameron Freeman 46:40:00

10 Joe Rodriguez 51:10:00

11 Peyton Bowen 51:56:00

12 Peter Hasemann 54:35:00

13 Kevin McCall 57:05:00

14 Toma Bowen 1:12:05

OPEN/NON-SKI – 30 to 39 Female

1 Kim Dobson 35:47:00

2 Sarah Hochtl 41:10:00

3 Jennifer Sommer 43:36:00

4 Kim Fuller 53:56:00

5 Katie Rivera 57:56:00

6 Cassie Scales 59:06:00

7 Kelly Daly 1:00:21

8 Nicole Geraci 1:01:22

9 Ruth Schmidt 1:03:17

10 Lauren Gausden 1:22:53

11 Nancy Ruiz 1:36:50

OPEN/NON-SKI – 40 to 49 Male

1 William Desportes 36:13:00

2 Michael Dorr 40:25:00

3 Rich Airey 42:09:00

4 Mark Teruel 43:55:00

5 Rife Hilgartner 46:43:00

6 Patrick Bennett 48:41:00

7 Innes Isom 50:07:00

8 Shai Tamber 57:54:00

9 August Gosnell 1:03:41

OPEN/NON-SKI – 40 to 49 Female

1 Lisa Isom 41:50:00

2 Jennifer Razee 44:19:00

3 Emily Edwards 49:31:00

4 Crystal Prouty 51:13:00

5 Katie Teruel 57:18:00

6 Nancy Mires 58:25:00

7 Carrie Larson 59:22:00

8 Melinda Tierney 1:11:18

9 Lisa Byther 1:12:22

10 Ronda Rasnick 1:19:54

11 Amy Reynolds 1:23:02

12 Monica Lacroix 1:26:11

OPEN/NON-SKI – 50 to 59 Male

1 Matt Johnson 40:58:00

2 Russel Bollig 41:03:00

3 Dan Nielsen 41:34:00

4 Karl Edgerton 43:04:00

5 Jim Telling 44:10:00

6 Eric Pence 48:23:00

7 Jimmy Colihan 48:50:00

8 Karl Krueger 49:21:00

9 Bern Krueger 57:52:00

10 Dennis Foley 58:35:00

11 Michael Richey 59:39:00

12 John Krueger 1:03:16

13 Mark Johnson 1:15:12

14 Frank Finch 1:15:16

15 Stephen Rash 1:15:29

OPEN/NON-SKI – 50 to 59 Female

1 Trina Ehrenberg 52:02:00

2 Sorita Averill 58:01:00

3 Sue Bardsley 58:14:00

4 Joyce Benson 1:06:35

OPEN/NON-SKI – 60 to 69 Male

1 Jesse Sommer 51:02:00

2 Kevin Foley 1:07:15

3 Wilbert Brown 1:16:38

OPEN/NON-SKI – 70 & over Male

1 Marlin Smickley 1:22:45

SKIvar – 20 to 29 Male

1 Michael Hand 38:34:00

2 Lucas Onan 41:40:00

3 Nicholas Kavacevic 43:19:00

4 Stephen Rosenman 44:00:00

5 Miles Gentry 50:34:00

6 Ryan Freese 1:02:49

7 Jill Lau 1:05:52

SKIvar – 20 to 29 Female

1 Clare Gallagher 43:18:00

2 Caroline Markowitz 1:00:01

3 Stacey Nathan 1:07:02

4 Kendra Walker 1:19:55

5 Allyson Witbak 1:48:34

SKIvar – 30 to 39 Male

1 Paul Mumford 38:25:00

2 Tony Molina 43:33:00

3 Duncan Robinson 45:21:00

4 Walt Bleser 47:29:00

5 Eric Jesse 51:29:00

6 Tom Ewert 54:01:00

7 Connor Ziegler 54:31:00

8 Mike Greene 1:16:45

9 Phillippe Tirman 1:26:13

SKIvar – 30 to 39 Female

1 Ginna Ellis 44:24:00

2 Betsy Welch 45:47:00

3 Emily Selonick 50:16:00

4 Sunny 51:34:00

5 Colby Ricci 1:01:05

6 Ilana Jesse 1:03:11

7 Mary Bahr 1:13:38

8 Madison McCaulley 1:17:02

9 Whitney Morgan 1:19:16

SKIvar – 40 to 49 Male

1 Brian Johnson 39:33:00

2 Andy Caplan 41:36:00

3 Mike Glass 46:04:00

4 Tom Corrigan 46:37:00

5 Lew Perna 47:10:00

6 Dan Reynolds 47:58:00

7 Bryce Hays 48:29:00

8 Marty Golembiewski 51:46:00

9 Brian Red 1:15:16

SKIvar – 50 to 59 Male

1 Bill MacFarlane 51:00:00

2 Neal Henzler 55:01:00

3 David Thoreson 56:11:00

4 Mike Norvell 58:02:00

SKIvar – 50 to 59 Female

1 Marie-Christine Carel 51:49:00

2 Ellen Miller 1:00:57

SKIvar – 60 to 69 Male

1 Paul Gothelf 51:22:00

2 Hooker Lowe 52:27:00

Split Board – 20 to 29 Female

1 Sarah Keel 1:15:13

Split Board – 30 to 39 Male

1 Eugenio Perez 49:09:00

2 Emory Capps 52:18:00

Split Board – 30 to 39 Female

1 Caroline Davis 1:48:37

Split Board – 40 to 49 Male

1 Chris Edwards 1:08:59

Split Board – 50 to 59 Male

1 Scott Wiseman 51:09:00