Complete Vail Uphill results sorted by division
February 18, 2018
Vail Mountain Winter Uphill:
OPEN/NON-SKI – 19 and Younger Male 1 Cy Teruel 45:35:00
2 Brody Nielsen 1:08:55
3 Henry Reynolds 1:22:55
4 Luke Reynolds 1:22:57
OPEN/NON-SKI – 20 to 29 Male
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1 Mark Schenberger 42:24:00
2 Miles Henson 46:16:00
3 Erik Cumming 47:49:00
4 Carlos Rivera 55:40:00
OPEN/NON-SKI – 20 to 29 Female
1 Mary Baldwin 50:31:00
2 Samantha Fortner 1:01:12
3 Julie Luce 1:15:54
OPEN/NON-SKI – 30 to 39 Male
1 Taff Dirks 37:57:00
2 Ryan Simmons 38:57:00
3 Corey Dobson 40:07:00
4 Brian Reichel 41:09:00
5 Jason Platt 41:46:00
6 Jimmy Daly 42:15:00
7 Paul Datsko 42:48:00
8 Jonatahn Zeschin 43:37:00
9 Cameron Freeman 46:40:00
10 Joe Rodriguez 51:10:00
11 Peyton Bowen 51:56:00
12 Peter Hasemann 54:35:00
13 Kevin McCall 57:05:00
14 Toma Bowen 1:12:05
OPEN/NON-SKI – 30 to 39 Female
1 Kim Dobson 35:47:00
2 Sarah Hochtl 41:10:00
3 Jennifer Sommer 43:36:00
4 Kim Fuller 53:56:00
5 Katie Rivera 57:56:00
6 Cassie Scales 59:06:00
7 Kelly Daly 1:00:21
8 Nicole Geraci 1:01:22
9 Ruth Schmidt 1:03:17
10 Lauren Gausden 1:22:53
11 Nancy Ruiz 1:36:50
OPEN/NON-SKI – 40 to 49 Male
1 William Desportes 36:13:00
2 Michael Dorr 40:25:00
3 Rich Airey 42:09:00
4 Mark Teruel 43:55:00
5 Rife Hilgartner 46:43:00
6 Patrick Bennett 48:41:00
7 Innes Isom 50:07:00
8 Shai Tamber 57:54:00
9 August Gosnell 1:03:41
OPEN/NON-SKI – 40 to 49 Female
1 Lisa Isom 41:50:00
2 Jennifer Razee 44:19:00
3 Emily Edwards 49:31:00
4 Crystal Prouty 51:13:00
5 Katie Teruel 57:18:00
6 Nancy Mires 58:25:00
7 Carrie Larson 59:22:00
8 Melinda Tierney 1:11:18
9 Lisa Byther 1:12:22
10 Ronda Rasnick 1:19:54
11 Amy Reynolds 1:23:02
12 Monica Lacroix 1:26:11
OPEN/NON-SKI – 50 to 59 Male
1 Matt Johnson 40:58:00
2 Russel Bollig 41:03:00
3 Dan Nielsen 41:34:00
4 Karl Edgerton 43:04:00
5 Jim Telling 44:10:00
6 Eric Pence 48:23:00
7 Jimmy Colihan 48:50:00
8 Karl Krueger 49:21:00
9 Bern Krueger 57:52:00
10 Dennis Foley 58:35:00
11 Michael Richey 59:39:00
12 John Krueger 1:03:16
13 Mark Johnson 1:15:12
14 Frank Finch 1:15:16
15 Stephen Rash 1:15:29
OPEN/NON-SKI – 50 to 59 Female
1 Trina Ehrenberg 52:02:00
2 Sorita Averill 58:01:00
3 Sue Bardsley 58:14:00
4 Joyce Benson 1:06:35
OPEN/NON-SKI – 60 to 69 Male
1 Jesse Sommer 51:02:00
2 Kevin Foley 1:07:15
3 Wilbert Brown 1:16:38
OPEN/NON-SKI – 70 & over Male
1 Marlin Smickley 1:22:45
SKIvar – 20 to 29 Male
1 Michael Hand 38:34:00
2 Lucas Onan 41:40:00
3 Nicholas Kavacevic 43:19:00
4 Stephen Rosenman 44:00:00
5 Miles Gentry 50:34:00
6 Ryan Freese 1:02:49
7 Jill Lau 1:05:52
SKIvar – 20 to 29 Female
1 Clare Gallagher 43:18:00
2 Caroline Markowitz 1:00:01
3 Stacey Nathan 1:07:02
4 Kendra Walker 1:19:55
5 Allyson Witbak 1:48:34
SKIvar – 30 to 39 Male
1 Paul Mumford 38:25:00
2 Tony Molina 43:33:00
3 Duncan Robinson 45:21:00
4 Walt Bleser 47:29:00
5 Eric Jesse 51:29:00
6 Tom Ewert 54:01:00
7 Connor Ziegler 54:31:00
8 Mike Greene 1:16:45
9 Phillippe Tirman 1:26:13
SKIvar – 30 to 39 Female
1 Ginna Ellis 44:24:00
2 Betsy Welch 45:47:00
3 Emily Selonick 50:16:00
4 Sunny 51:34:00
5 Colby Ricci 1:01:05
6 Ilana Jesse 1:03:11
7 Mary Bahr 1:13:38
8 Madison McCaulley 1:17:02
9 Whitney Morgan 1:19:16
SKIvar – 40 to 49 Male
1 Brian Johnson 39:33:00
2 Andy Caplan 41:36:00
3 Mike Glass 46:04:00
4 Tom Corrigan 46:37:00
5 Lew Perna 47:10:00
6 Dan Reynolds 47:58:00
7 Bryce Hays 48:29:00
8 Marty Golembiewski 51:46:00
9 Brian Red 1:15:16
SKIvar – 50 to 59 Male
1 Bill MacFarlane 51:00:00
2 Neal Henzler 55:01:00
3 David Thoreson 56:11:00
4 Mike Norvell 58:02:00
SKIvar – 50 to 59 Female
1 Marie-Christine Carel 51:49:00
2 Ellen Miller 1:00:57
SKIvar – 60 to 69 Male
1 Paul Gothelf 51:22:00
2 Hooker Lowe 52:27:00
Split Board – 20 to 29 Female
1 Sarah Keel 1:15:13
Split Board – 30 to 39 Male
1 Eugenio Perez 49:09:00
2 Emory Capps 52:18:00
Split Board – 30 to 39 Female
1 Caroline Davis 1:48:37
Split Board – 40 to 49 Male
1 Chris Edwards 1:08:59
Split Board – 50 to 59 Male
1 Scott Wiseman 51:09:00