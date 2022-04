Eagle County Schools closes schools Tuesday as spring storm smacks the valley

A plow clears Sylvan Lake Road in Eagle Tuesday morning as more snow falls. Eagle County Schools called off school for a snow day.

Nate Peterson/Vail Daily

With snow piling up across the valley, Eagle County Schools announced Tuesday that schools are closed for the day. The district, in an email to parents and students, said to expect schedules to return to normal on Wednesday unless otherwise notified.

Las escuelas del Distrito Escolar del Condado Eagle (ECSD) están cerradas el día de hoy, martes 12 de abril, debido a las inclemencias del tiempo. Los horarios volverán a la normalidad el miércoles 13 de abril, a menos que se les notifique lo contrario. Los y las miembros del personal deben contactar a sus supervisores con preguntas.