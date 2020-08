Incendio Grizzly Creek amenaza a comunidades de Dotsero, habitantes no pierden la esperanza

Las llamas del incendio Grizzly Creek fueron visibles desde Dotsero en varias ocaciones durante los últimos días.

Foto cortesía de Cassandra Armas

Lo que comenzó como un incendio pequeño en la mediana de la Interestatal 70 en el Cañón de Glenwood, ahora se ha convertido en el incendio más grande en la historia del Bosque Nacional White River.

El incendio Grizzly Creek había quemado 28,030 acres hasta el miércoles con un nivel de contención de 4%. Aunque el incendio ha disminuido su velocidad, mantiene a las comunidades de Dotsero en alerta con órdenes de pre-evacuación que se implementaron desde el 13 de agosto.

“El primer día estuvo muy muy fuerte porque las personas empezaron a sacar cosas de sus casas. Yo veía personas que sacaban televisores, bicicletas, todo lo que tenían afuera. Se veía mucho movimiento de personas, muchos carros llenos de cosas,” dijo Laura Rascón, una residente de las casas móviles de Dotsero.

Rascón agregó que el incendio ha causado pánico en sus hijos, especialmente su hija menor.

“Ellos están muy nerviosos todo el tiempo. De hecho la más pequeña ha estado desvelándose mucho, siempre viendo por la ventana a ver qué está pasando,” dijo.

Cassandra Armas, residente de la comunidad de Two Rivers en Dotsero desde hace 14 años, dice que mucha gente decidió salirse de sus hogares el 13 de agosto a pesar de no tener órdenes oficiales de evacuación.

“Esa noche creo que si se fue bastante gente, nosotros manejamos para ver y muchas de las casas ya no tenían carros, parecía un pueblo fantasma,” dijo. “Creo que el domingo en la mañana fue cuando la gente empezó a regresar.”

Armas dice haber visto las llamas del incendio desde su hogar durante los primeros dos días que el incendio alcanzó los perímetros del Condado de Eagle.

“El saber que hay un incendio muy cerca de nosotros causa mucho temor, mucha tristeza,” añadió.

El incendio de Grizzly Creek era el incendio forestal de mayor prioridad en la nación, en parte debido al cierre continuo de la Interestatal 70, la carretera principal de este a oeste que atraviesa Colorado. Sin embargo, perdió esa designación el martes, luego de una explosión de incendios forestales de rápido crecimiento que amenazan a comunidades en el norte de California, según un artículo del Vail Daily.

Por su parte, la Oficina del Oficial de Información Pública del Condado de Eagle (PIO por sus siglas en inglés), informó el miércoles que el sitio de evacuación de la preparatoria Battle Mountain cerraría debido a que los servicios no se habían utilizado mucho.

“Para preservar los recursos de los voluntarios, este sitio de evacuación estará cerrado hasta que sea necesario,” se escribió en la página de Facebook del PIO.

Sin embargo, Stephanie Chavez quien también reside en Two Rivers con su familia, decidió llevar sus pertenencias más importantes a casa de su abuela en Gypsum, en caso de evacuación.

“Agarramos las cosas principales como papeles, información personal, fotos, unos cambios de ropa y las cosas de nuestra perrita…Todo eso lo llevamos a la casa de mi abuelita,” dijo.

Chavez dice que su comunidad se ha mantenido informada a través de Facebook, dónde residentes comparten información importante sobre el incendio.

“Lo que ha ayudado mucho a la comunidad es la página de Facebook de Two Rivers. Ahí mucha gente está poniendo actualizaciones y se están comunicando con otros,” dijo.

“Y creo que simplemente al tener ese apoyo de la comunidad y esa información te sientes mejor,” añadió.

Rascón también dijo haberse sentido apoyada por parte de organizaciones y agencias locales.

“Nos han brindado mucho apoyo como de refugio, alimentos, para las mascotas, entonces yo pienso que si nos han dado mucha ayuda en todo momento,” dijo.

Armas dijo que a pesar de los momentos de incertidumbre que están viviendo las comunidades afectadas por el incendio Grizzly Creek, es importante mantener la calma.

“Es una situación que no podemos controlar y por más que nos estresemos no vamos a poder cambiar la situación. Si no estamos calmados no vamos a poder reaccionar bien en caso de que nos evacuen,” dijo.

“Esperamos que el incendio se controle o que no llegue a nuestro valle. Los bomberos saben lo que hacen y confiamos en ellos,” agregó Armas.

Para mantenerse informado de las actualizaciones del incendio, visite http://www.ecemergency.org o la página oficial del incendio Grizzly Creek en Facebook.

Además, Mi Salud, Mi Charco ha estado publicando videos en vivo diarios con actualizaciones en su página de Facebook. También tienen una base de datos a través de la cual mandan mensajes de texto con informes en español para las personas en las comunidades de Dotsero. Para registrarse mande un mensaje directo a la página de Mi Salud Mi Charco en Facebook con su nombre y número de teléfono.

Para registrarse para las alertas EC, visite la página web de Eagle County Alert System y haga clic en ‘Sign Up.’ Es importante que al registrarse incluya su nombre, número de teléfono y dirección para recibir las alertas de emergencia de nuestro condado.

Por último, si necesita ayuda de evacuación llame al 1-800-RED-CROSS o al 1-800-733-276.

