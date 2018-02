Vail Cup competitions attract kids of all ages

In 1963, the newly formed Ski Club Vail hosted its first Rocky Mountain Ski Association race, and from that, the Vail Cup was born. More than 50 years later, the Vail Cup was re-imagined as a children's competition series encompassing many of the programs offered by Ski & Snowboard Club Vail.

The Steadman Clinic Vail Cup is a free community event organized by Ski & Snowboard Club Vail for skiers and snowboarders born in 2002 and younger. There is no cost to participate.

On Jan. 28, a slopestyle and halfpipe competition took place, and on Sunday, Feb. 4, a Lil' Big Mountain extreme skiing event and a giant slalom race got underway.

The series continues with another GS and mogul event on Sunday, Feb. 18, and concludes with a final giant slalom on March 18.

Sunday, Feb. 4 Giant Slalom results

Place Name Time

Girls younger than 6

1 Hailey Anderson 52.94

2 Parker Scahill 01:15.38

3 Celia Sumner 01:25.62

Boys younger than 6

1 Tyler Dolsen 01:18.69

2 Brody Corrigan 01:19.00

3 Nolan Kaneda 02:12.70

4 David Routh 02:30.50

Girls younger than 8

1 Brynn Anderson 56.25

2 Payton Isaacs 56.34

3 Ella Pecinka 57.97

4 Hudson Huggins 58.16

5 Kristina Shamshuryn 58.26

6 Dylan Corrigan 58.57

7 Lili Leever 59.03

8 Iyla Kuruvila 59.47

9 Greta Borgen 01:00.45

10 Alyxandra Sumner 01:02.36

11 Clare Higgins 01:04.30

12 Kaia Bailey 01:04.73

13 Finnley Riles 01:04.87

14 Lydia Blessing 01:06.68

15 Winter Phillips 01:07.56

16 Poppy Saunders 01:07.62

Boys younger than 8

1 Cooper Dolsen 47.92

2 Rylan Sinclair 48.13

3 Calen White 48.13

4 David Gonzalez 49.46

5 Aksel Ulvestad 52.35

6 Gage Scahill 53.98

7 Harry Burn 55.73

8 Graham Robison 55.96

9 Colin Kaneda 57.68

10 Julian Ciszek 57.73

11 Seger Pomerantz 58.20

12 Noah Routh 59.24

13 Grant Shepherd 01:00.89

14 Hawkins Blair 01:01.87

15 Logan Olsen 01:06.00

Girls younger than 10

1 Palmer Ulvestad 43.97

2 Georgie Henry 50.79

3 Weston Phillips 50.83

4 Vivian Blessing 50.93

5 Kendall Anderson 54.01

6 McKenzie Budman 56.44

7 Julie Tucker 57.43

8 Paula Vacquez 57.44

9 Parker Bouc 57.93

10 Skylar Adams 58.03

11 Jessie Huberman 59.96

12 Tillie Burn 01:00.56

13 Kelsey Ayer 01:01.86

14 Annika Hurst 01:05.88

15 Vanessa Conty 01:06.08

16 Sonya Schaub 01:08.72

17 Olivia Hughes 01:09.21

Boys younger than 10

1 Eric Laidlaw 48.32

2 Carter Peirce 48.33

3 Fletcher Taylor 49.11

4 Simon Mathieu 49.56

5 Jeronimo Alvarez 50.29

6 Freedom Bennett 51.3

7 Gunnar Schaub 51.5

8 Kristian Goranov 51.61

9 Pavel Meyers 51.64

10 Patrick Greer 51.75

11 Miles Engle 52.24

12 Tana Dixon 52.55

13 Viggo Yare 53.17

14 Fisher Phillips 53.36

15 Anton Isaacs 55.23

16 Matthew Shapiro 55.31

17 Van Bouc 56.87

18 Alejandro Lopez-Doriga 59.34

Girls younger than12

1 Sage Sappenfield 44.99

2 Quinn Sharfstein 46.16

3 Ilsa Borgen 47.51

4 Isabelle Henry 48.41

5 Avery Anderson 50.07

6 Zoe Larese 53.63

7 Kaitlin Tucker 57.24

8 Alina Kuruvila 01:06.58

9 Daphne Powell 01:16.49

Boys younger than 12

1 Kristian Popov 41.16

2 Nicklas Laidlaw 47.92

3 Ben Mei-Dan 49.77

4 Finn Yare 52.28

5 Joaquin Lopez-Doriga 52.73

6 Alex Goodman 52.86

7 Christopher Conty 53.89

8 Ryan Hughes 54.24

Girls younger than 14

1 Camila Braun 48.39

2 Kana Goldstein 48.92

3 Sydney Mei-Dan 01:00.81

Sunday, Feb. 4 Lil Big Mtn Results

Place Name Score

Boys younger than 6

1 Nolan Kaneda 7.50

2 Tyler Dolsen 6.00

Girls younger than 8

1 Winter Phillips 8.70

2 Payton Isaacs 8.50

3 Dylan Corrigan 8.25

4 Alyxandra Sumner 8.10

5 Kristina Shamshuryn 7.75

6 Lili Leever 5.00

Boys younger than 8

1 Rylan Sinclair 8.85

2 Calen White 8.72

3 Colin Kaneda 8.40

4 Gage Scahill 8.35

5 Seger Pomerantz 8.05

6 Noah Routh 7.95

7 Owen Parham 7.77

8 Noah Rozzell 7.75

9 Julian Ciszek 7.65

10 Hawkins Blair 7.25

11 Logan Olsen 7.20

12 Aksel Ulvestad 7.00

13 Cooper Dolsen 6.90

14 David Gonzalez 5.00

Girls younger than10

1 Sydney Thompson 8.30

2 Vanessa Conty 7.75

3 McKenzie Budman 7.55

4 Georgie Henry 7.05

4 Paula Vacquez 7.05

5 Julie Tucker 5.65

6 Aubin Sullivan 5.25

Boys younger than 10

1 Colby Saunders 9.05

2 Anton Isaacs 8.70

3 Fletcher Taylor 8.65

4 Jeronimo Alvarez 8.57

5 Logan Parham 8.55

6 Pavel Meyers 8.45

7 Carter Peirce 8.40

8 Matthew Shapiro 8.37

9 Fisher Phillips 8.35

10 Miles Engle 8.30

11 JR Ege 8.22

12 Gunnar Schaub 8.20

13 Patrick Greer 7.85

14 Freedom Bennett 7.60

15 Tana Dixon 7.40

16 Kieran Sullivan 7.27

17 Grayson Rozzell 7.25

18 Kristian Goranov 6.87

Girls younger than 12

1 Sage Sappenfield 8.85

2 Quinn Sharfstein 8.62

3 Sloane Thompson 8.57

4 Ilsa Borgen 8.55

5 Isabelle Henry 8.45

6 Gracen Kennedy 8.40

7 Sophie Spruill 8.30

8 Kaitlin Tucker 8.15

9 Elsie Sladden 8.05

10 Anna Baumbusch 7.80

Boys younger than 12

1 Alex Goodman 8.70

2 Christopher Large 8.65

3 Christopher Conty 8.60

4 Brady Baumbusch 8.52

5 Colin Glackin 8.37

6 Tobin Uhl 8.30

7 Jacob Miller 8.20

8 Ben Mei-Dan 7.77

Girls younger than 14

1 Kana Goldstein 8.32

2 Camila Braun 8.27

3 Sydney Mei-Dan 8.20

Boys younger than14

1 Mason Tucker 8.33

2 Kyle Thompson 8.20