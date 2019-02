Vail Cup results from giant slalom, moguls competitions

The 2019 Steadman Clinic Vail Cup presented by Alpine Bank continued on Sunday with giant slalom and moguls competitions at the Black Forest venue on Vail Mountain.

The series, which is set to conclude on March 24 with the giant slalom finale, is a more-than-50-year tradition in Vail and is free for skiers and snowboarders born in 2003 and younger.

More information about the series and how to get involved can be found at vailcup.com.

Giant slalom results

Under-6 Boys

1 Michael Max Major 46.14

2 Kaan Kuruvila 49.98

3 Tucker Larson 55.54

4 Charlie Robinson 01:00.10

5 Lukas Stecher 01:05.38

Under-6 Girls

1 Parker Scahill 40.57

2 Celia Sumner 44.22

3 Lorenza Marvel 47.49

4 Leilani Stecher 58.32

5 Sonja Borgen 01:14.51

Under-8 Boys

1 Max Hudgins 33.29

2 Aksel Ulvestad 36.07

3 Gio Napoli 36.83

4 Julian Ciszek 37.08

5 Luciano Marvel 37.17

6 Zander Coleman 40.63

7 Hawkins Blair 41.08

8 Landon Glover 41.50

9 Torin Deloney 42.15

10 Tyler Pitkin 42.31

11 Tyler Dolsen 43.78

12 Brody Corrigan 44.12

13 Brooks Robinson 45.29

14 Oscar Kullberger 47.10

15 Cooper Belzley DSQ

Under-8 Girls

1 Kristina Shamshuryn 33.61

2 Alyx Sumner 37.61

3 Kathleen Viele 37.97

4 Payton Isaacs 38.53

5 Audrey Bachleda 39.03

6 Charlotte Randall 39.31

7 Phebe McKeever 45.27

Under-10 Boys

1 Rylan Sinclair 31.12

2 Calen White 32.40

3 Seger Pomerantz 33.03

4 Cooper Dolsen 33.88

5 Fletcher Taylor 34.69

6 Matias Marvel 35.88

7 Brayden Head 37.22

8 Gage Scahill 37.29

1 Anton Isaacs 37.37

2 Gunnar Schaub DNF

Under-10 Girls

1 Eden DeMino 30.77

2 Zoe Hudgins 31.49

3 Ashley Hoskins 34.53

4 Elizabeth Kennealey 34.92

5 Kuravila Iyla 35.75

6 Greta Borgen 35.87

7 McKenzie Budman 36.27

8 Sonya Schaub 36.60

9 Alessandra Braun 36.71

10 Dylan Corrigan 38.79

11 Jordan Bayer 38.80

12 Elizabeth Belzley 38.91

13 Isabella Matteo 40.45

Under-12 Boys

1 Palmer Ulvestad 29.90

2 Luisa Strauss 30.64

3 Ilsa Borgen 32.52

4 Priscila Braun 34.96

Under-12 Girls

1 Luc Formica 35.82

2 Harrison Hodes 35.93

3 Silas Lovgren 36.14

4 Logan Parham 36.25

5 Nyko Callas 36.50

6 River Schell 36.89

7 Maddie Pitkin 43.12

8 Jane Twetten 55.67

Under-14 Boys

1 Anders McKeever 31.49

Under-14 Girls

1 Hayley Hodes 31.36

2 Ashley Cushard 33.17

3 Jordan biggers 33.80

4 Avery Anderson 35.55

5 Daphne Powell 46.94

Under-16 Girls

1 Peyton Bourke 33.83

Moguls results

Under-6 Boys

1 Michael Max Major 8.00

2 Charlie Robinson 7.50

3 Tucker Larson 5.50

4 Lukas Stecher 2.70

Under-6 Girls

1 Parker Scahill 9.50

2 Celia Sumner 9.00

3 Leilani Stecher 7.50

4 Lorenza Marvel 2.50

Under-8 Boys

1 Max Hudgins 24.50

2 Hawkins Blair 21.90

3 Aksel Ulvestad 20.20

4 Landon Glover 19.00

5 Julian Ciszek 16.65

6 Delonay Torin 14.05

7 Grayson Rozzell 13.20

8 Matias Marvel 13.10

9 Brooks Robinson 11.90

10 Zander Coleman 10.40

11 Tyler Pitkin 9.86

12 Brody Corrigan 7.70

13 Luciano Marvel 7.25

14 Gio Napoli 6.60

15 Cooper Belzley 3.30

Under-8 Girls

1 Kristina Shamshuryn 19.00

2 Kathleen Viele 17.00

3 Payton Isaacs 12.50

4 Alyx Sumner 11.50

5 Charlotte Randall 10.10

6 Poppy Saunders 6.05

7 Audrey Bachleda 5.70

Under-10 Boys

1 Fletcher Taylor 33.70

2 Rylan Sinclair 31.00

3 Anton Isaacs 29.80

4 Seger Pomerantz 24.80

5 Gunnar Schaub 24.50

6 Brayden Head 23.30

7 Calen White 20.90

8 Matthew Shapiro 17.80

9 Davis Priebe 16.80

10 Alexander Stewart 15.90

11 Simon Mathieu 14.50

12 Cooper Dolsen 13.90

13 Gage Scahill 8.40

Under-10 Girls

1 Zoe Hudgins 28.80

2 Eden DeMino 28.00

3 Keeley McCormick 24.60

4 Keenan Ava 23.15

5 Dylan Corrigan 14.65

6 Jordan Bayer 14.70

7 Alessandra Braun 9.20

8 Isabella Matteo 9.10

9 McKenzie Budman 9.15

10 Elizabeth Kennealey 7.70

11 Sonya Schaub 7.60

12 Ashley Hoskins 6.70

13 Greta Borgen 4.70

14 Elizabeth Belzley 1.25

Under-12 Boys

1 Caden McCormick 45.70

2 Ryan Hughes 39.60

3 River Schell 38.60

4 Nyko Callas 30.70

5 Losa Keelan 28.50

6 Luca Dispense 27.40

7 Eli Bayer 26.70

8 Colm Kinney 25.70

9 Bode Owens 24.00

10 Luc Formica 23.10

11 Silas Lovgren 16.70

12 Logan Parham 14.60

Under-12 Girls

1 Elle Guillot 38.60

2 Ilsa Borgen 24.20

3 Tyler Minnick 15.60

4 Maddie Pitkin 13.20

5 Priscila Braun 4.60

Under-14 Boys

1 Brady Baumbusch 20.50

Under-14 Girls

1 Hayley Hodes 14.50

2 Ashley Cushard 13.60

3 Avery Anderson 10.90

4 Daphne Powell 1.98