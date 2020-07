Academia de Policía para Latinos arranca con una investigación de escena de crimen en Avon

El Oficial Hernan Samudio muestra a participantes de la Academia de Policía para Latinos como recolectar huellas en una escena de crimen.

El lunes por la tarde, 23 miembros de la comunidad se reunieron en el ayuntamiento de Avon para su primera clase de la Academia de Policía para Latinos.

La academia, que tendrá un total de siete clases, se realiza en español los lunes por la tarde y tiene como meta principal educar e informar a la comunidad sobre el trabajo que realiza la policía y dar la oportunidad a los participantes de interactuar y hacer preguntas a las autoridades locales.

“Después de que vienen a las clases, me ven en la calle y me dicen ‘salude a tal policía y no me dio miedo acercarme a él.’ Ese es el propósito aquí, aparte de informarlos, es crear esa relación de confianza y amistad entre la comunidad y nuestros oficiales,” dijo Brenda Torres, organizadora de la Academía de Policía para Latinos.

La primera clase comenzó con una introducción de los jefes de policía de los departamentos de Avon, Eagle, Vail y la Oficina del Sheriff del Condado de Eagle.

Durante la presentación, el jefe de policía de Avon, Greg Daly, reconoció que hay comunidades en los Estados Unidos que tienen una mala relación con la policía desde hace muchas generaciones. Sin embargo, también enfatizó la importancia para los departamentos locales de trabajar con la comunidad.

“No podemos decir que somos perfectos, pero tratamos de tener buenas relaciones con las personas a las que servimos,” dijo.

Daly también reconoció que uno de los mayores impedimentos para desarrollar estas relaciones es el miedo a que la policía tenga vínculos con las autoridades de inmigración, pero recordó a los participantes que las agencias policiales locales no imponen las leyes federales de inmigración.

“Nuestro trabajo es estar aquí para servir a la comunidad en cuanto a problemas criminales, no problemas federales de inmigración,” añadió.

Norman Aguilar, uno de los participantes quién es abogado en Nicaragua, expresó su interés en la academia para poder aplicar su aprendizaje en las clases a su trabajo social.

“Espero aprender todo lo que tiene ver con el manejo y la aplicación de las leyes, que son totalmente diferentes a mi país … me gustaría poder ayudar a la comunidad en general. Y me refiero a la comunidad tanto Latina tanto como a los ciudadanos estadounidenses que también son víctimas dentro de ellos mismos de violencia, de maltrato, de acoso, de bullying,” dijo.

En la segunda parte de la clase, los participantes se dividieron en dos grupos donde tuvieron la oportunidad de aprender sobre los diferentes aspectos de una investigación de crimen.

Una de las actividades permitía a los participantes extraer huellas dactilares de vasos utilizando una brocha y un polvo fino que hace la huella visible para utilizarse como evidencia de un crimen.

En la segunda actividad, los participantes fueron llamados a investigar una simulación de una escena de crimen, donde analizaron toda la evidencia presente, discutieron entre sí, y llegaron a un veredicto sobre el tipo de crimen que se había cometido.

El oficial Alan Hernandez del Departamento de Policía de Avon y organizador de la academia, ayudó a dirigir estas actividades y habló sobre el largo proceso de una investigación criminal.

“Muchas veces una escena de crimen deja más preguntas que respuestas,” dijo. “Incluso puede tomar años para que el caso llegue a la corte.”

Para Hernandez, quien se graduó de la preparatoria Battle Mountain High School, es muy importante conectar con su comunidad a través de la academia.

“Para mi significa mucho porque de pronto me ven en la calle y me da gusto verlos con más confianza, que saluden, que hagan preguntas y que sepan que cualquier problema que tengan nosotros estamos ahí para ayudarlos y no para meterlos en problemas. Me da gusto conocer a quién estoy sirviendo,” dijo.

El cupo para la Academia de Policía para Latinos está lleno, pero se llevará a cabo otra academia en inglés a partir del 14 de septiembre. Para más información o para inscribirse, visite la página de Citizens’ Police Academy.

