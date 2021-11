Rick Spitzer

Qué área tan espectacular vivimos. Las oportunidades de recreación abundan y no tenemos que viajar muy lejos para disfrutar de hermosos paisajes, áreas de soledad, vida silvestre, prados de flores, arroyos y ríos. Pero hay una trampa. Muchos de nosotros aprovechamos esas oportunidades y eso puede convertirse en un problema.

Todos hemos tenido la experiencia de viajar a un área para caminar, andar en bicicleta, pescar, hacer esquí de fondo, raquetas de nieve, montar una máquina de nieve o viajar en un 4 x 4 y encontrar una puerta cerrada, estacionamientos bloqueados o un cierre. señales. ¿Por qué se cerró esta área? ¿Por qué ahora? ¿Cuándo volverá a abrir? ¿Reabrirá?

Es posible que no conozcamos los problemas relacionados con esta ubicación. Racionalizamos que una persona, como yo, no puede ser el problema aquí. Sabemos cómo estar seguros. No interferimos con la vida salvaje. No dañamos el medio ambiente. El problema a menudo es que somos uno entre cientos. Como dijo Pogo, “Hemos conocido al enemigo y él es nosotros”.

Los administradores de áreas locales (ciudad, condado, estado, Parques y Vida Silvestre de Colorado, Servicio Forestal de los Estados Unidos, Oficina de Administración de Tierras, Servicio de Parques Nacionales e incluso propietarios privados) tienen muchas razones para cerrar senderos o áreas bajo su gestión.

Rick Spitzer

Es posible que estén tomando medidas por cualquiera de estas razones.

Los propietarios privados tienen derecho a decidir cómo se utiliza su tierra. Es posible que tuvieran un pequeño sendero social que cruzaba su tierra y que fue utilizado por algunos de sus vecinos. Su vecindario ha crecido y cada vez más personas usan el sendero. Algunas de estas personas dejan basura, excrementos de perros y se convierten en una molestia, lo que obliga al propietario a bloquear el acceso.

Los cierres estacionales a menudo ocurren en invierno y primavera para proteger la vida silvestre. La mayoría de la vida silvestre requiere una mínima perturbación humana para anidar con éxito, criar crías u obtener suficientes calorías solo para sobrevivir al frío del invierno. Una interrupción en sus necesidades puede ser directamente dañina para las necesidades de los animales o para la capacidad de sobrevivir y reproducirse.

Rick Spitzer

La investigación ha demostrado que los terneros de alce pueden no obtener la nutrición que necesitan cuando hay una alteración inducida por humanos que hace que la madre está desnutrida y no pueda producir suficiente leche para los terneros. La investigación también mostró que el impacto humano fue suficiente para reducir la capacidad de la manada para sostenerse. Además, los terneros perturbados pueden ser propensos a separarse de los adultos y ser más susceptibles a la depredación. Estas áreas a menudo se abren después de una fecha determinada porque la vida silvestre se traslada a otras áreas.

Algunas áreas están cerradas para la caza por cazadores autorizados y con licencia durante momentos específicos para brindar mayor seguridad y éxito en la caza en épocas específicas del año.

Rick Spitzer

Los cierres de áreas sensibles se pueden aplicar a áreas de espacios abiertos que contienen vegetación única o sensible. La tundra alpina alrededor de las áreas de estacionamiento, los inicios de los senderos y los senderos muy utilizados hacía algunos picos de las montañas son un ejemplo de vegetación sensible. Esto demuestra la necesidad de proteger recursos naturales específicos. Los cierres de áreas sensibles también pueden ocurrir para asegurar que las aves de presa (rapaces) no sean molestadas durante sus temporadas de reproducción y anidación o que los animales que dan a luz a crías en esa área puedan criarlas durante el momento más peligroso de ese animal.

Rick Spitzer

La introducción de especies invasoras puede ser un problema importante en algunas áreas. Un buen ejemplo es la propagación de mejillones cebra y quagga en los ríos y lagos de Colorado. Se utilizan como cebo, alimento y mascotas de acuario. Pero a menudo hacen autostop en los botes, remolques y equipos que la gente transporta de un lugar a otro. Estos mejillones invaden masas de agua y pueden reproducirse y extenderse a nuevas aguas rápidamente. Pueden obstruir los sistemas de agua. Una vez establecidos, son difíciles o imposibles de erradicar. Si la limpieza adecuada de los barcos no detiene la propagación, puede ser necesario cerrar las aguas.

Los cierres de las caminatas pueden ocurrir cuando se han producido daños a los recursos, se está realizando una restauración o reubicación, o las condiciones se consideran inseguras. Todos los que usamos los senderos hemos encontrado áreas en las que la gente ataja las curvas o se desvían de un sendero erosionado. Los senderos trenzados son a menudo el resultado. El uso temprano de la temporada para todo tipo de viajes puede causar serios daños a algunos senderos debido a las áreas embarradas y los montículos de nieve que la gente evita.

Rick Spitzer

Incluso las máquinas de nieve pueden tener un impacto en los senderos. Cuando no hay suficiente manto de nieve, el sendero ya no es adecuado para el uso de motos de nieve; tanto con respecto a los daños al equipo de las motos de nieve como a la sostenibilidad del sendero.

Rick Spitzer

Algunos senderos están cerrados para un uso específico para proteger los senderos o para proporcionar áreas tranquilas donde la gente pueda ir en busca de soledad y no preocuparse por el ruido o la congestión de los equipos mecánicos. Algunos senderos están cerrados para perros y / o requieren leyes de correa. Un perro que persigue la vida silvestre es dañino y perturbador para la vida silvestre y, en muchas áreas, es ilegal y puede conllevar fuertes multas. Si la vida silvestre es alertada por la presencia de perros, estos están demasiado cerca.

Los cierres de peligro se crean donde puede haber un peligro para la seguridad de los visitantes. Muchos de los incendios forestales recientes han provocado el cierre de muchos senderos y áreas. Los incendios forestales afectan la vegetación que anteriormente estabilizar las laderas. Eso puede resultar en caída de rocas, inundaciones, árboles inestables y pendientes peligrosas y resbaladizas. En algunas áreas, los pozos de minas no asegurados, el equipo pesado y el mantenimiento de senderos también pueden resultar en cierres.

¿Qué se está haciendo para asegurar que los cierres sean necesarios y efectivos?

La investigación es muy cara y siempre hay más estudios buenos que financiación. Pero la investigación se realiza de manera casi constante para determinar el impacto que los humanos están teniendo en la vida silvestre y el medio ambiente.

Cuando se identifica un problema, no siempre resulta en un cierre. Un buen ejemplo de ello es el estudio del paso subterráneo de ciervos de Dowd Junction. Demostró que tener el carril bici abierto durante la migración primaveral de los ciervos afecta la migración. La solución no fue un cierre del carril bici. El resultado fue una barrera visual que se coloca cada primavera para que los ciervos no puedan ver a la gente en el carril bici. El resultado fue que el ciervo continuó migrando sin obstáculos. Es interesante que los ciervos migraron más o menos sin ser molestados por el tráfico de vehículos pesados durante muchos años, pero cuando la gente estaba fuera de sus coches en el camino, los ciervos se vieron afectados.

Varias organizaciones están instalando cámaras para monitorear los senderos y áreas sensibles. Estas cámaras pueden informar a los administradores sobre cómo y qué vida silvestre está usando un área y qué están haciendo los humanos en esas áreas. También pueden proporcionar puntos de datos sobre la cantidad de animales y el uso total por parte de los humanos. Las cámaras también cuentan la historia sobre qué tan bien los humanos se adhieren a los cierres existentes.

Muchos clubes de diversos tipos de recreación al aire libre se están involucrando para ayudar a proteger sus deportes. Esos clubes entienden que el uso irresponsable de las áreas puede resultar en cierres y restringir su capacidad de recreación en muchos lugares. Proporcionan a sus miembros información sobre cierres y qué actividades y prácticas los mantendrán seguros y causarán poco o ningún daño a la vida silvestre y al medio ambiente. Los grupos que hacen esto reconocen que participar en una acción ambiental responsable ayudará a reducir las actitudes negativas que algunas personas puedan tener sobre las actividades de su club.

Los ciudadanos, científicos, voluntarios y embajadores de senderos se están involucrando cada vez más. Ellos patrullan los senderos y trabajan en los inicios de los senderos para ayudar a monitorear el área y comunicarse con el público para brindar mensajes educativos. Esto también incluye mensajes de seguridad sobre situaciones que el público puede desconocer.

Se colocan letreros, cercas y barricadas para informar a los recreacionistas sobre los distintos cierres. Por lo general, esos letreros tienen una explicación que incluye el motivo del cierre y los plazos involucrados. Estos letreros son una necesidad porque varias organizaciones de administración y agencias de aplicación de la ley simplemente no pueden proporcionar la mano de obra para vigilar las 1,692 millas cuadradas en el Condado de Eagle. acción y soluciones a largo plazo para la vida silvestre en nuestra área. Se está diseñando un sitio web, apoyado por Walking Mountains, que tendrá recursos disponibles para ayudar a las personas a recrear de manera responsable.

Vail Valley Mountain Trails Alliance (VVMTA) es la principal defensora de los senderos de superficie blanda en el condado de Eagle, CO. Promueven la administración de nuestras tierras públicas, prácticas sostenibles de construcción de senderos y un equilibrio entre la recreación y conservación. VVMTA sostiene que los senderos contribuyen a la calidad de vida y la vitalidad económica de la comunidad. En un esfuerzo por mitigar nuestra disminución de la población de vida silvestre, en 2018 la VVMTA, en asociación con el Distrito de Guardabosques de Holy-Cross, lanzó su programa Wildlife Trail Ambassador. El programa incluye embajadores de campo y embajadores sociales que educan e informan a los usuarios de los senderos sobre por qué existen cierres estacionales, ofrecen educación sobre la flora y fauna local y difunden los principios de “No dejar rastro”. Desde el inicio del programa, más de 600 voluntarios han contribuido con más de 800 horas de su tiempo en senderos cerrados estacionalmente para educar y disuadir a los usuarios de recrear en el área. Mantienen una página web con información sobre el cierre de senderos. Para ayudar a proteger la vida silvestre y educar a los usuarios de los senderos sobre los cierres estacionales de vida silvestre, considere ofrecerse como voluntario como embajador de los senderos de vida silvestre. Su entrenamiento para la temporada de cierre de invierno es el 8 de diciembre. Visite vvmta.org para obtener más información.

Por favor, haga su parte y respete los cierres a medida que ocurren para proteger el medio ambiente y la vida silvestre que todos disfrutamos.

La Mesa Redonda de Vida Silvestre de la Comunidad del Condado de Eagle es una asociación de colaboración con el White River National Forest, Colorado Parks and Wildlife, Bureau of Land Management, entidades gubernamentales locales, miembros de la comunidad y científicos ciudadanos. El propósito de la Mesa Redonda de Vida Silvestre de la Comunidad del Condado de Eagle es reunir a un grupo de diversas partes interesadas en el valle para comprender y abordar los problemas que enfrentan las poblaciones de vida silvestre. Juntos identificamos una visión compartida y acciones realistas en las que la comunidad puede unirse para apoyar la vida silvestre. Queremos aprovechar los diversos valores, la creatividad y los recursos para avanzar hacia una acción positiva.

Autor del artículo y fotógrafo Rick Spitzer de la Mesa Redonda de Visa Silvestre De la Comunidad del Condado de Eagle. Traducción y edición por Josué González, Coordinador Bilingüe de Mercadeo para Walking Mountains Science Center.