Cómo Jocelyn Solis salió de su zona de confort y descubrió su comunidad

“Hay tanto que hacer para mi familia y para mí en este valle y en Mountain Rec. Pero ni siquiera sé cómo empezar o para dónde ir. ¿Qué pasa si la gente allí no es amable con personas como nosotros? ¿Qué pasa si no me veo, no me visto, no hablo o no vengo del mismo entorno que el de ellos? ¿Qué pasa si el entrenador de mis hijos menosprecia a mis hijos y los trata de manera diferente? ¿O si mi acento es ridiculizado mientras pido ayuda? ¿Pertenezco aquí?

Miedos, incertidumbres y más ansiedad resonaron en la mente de Jocelyn Solis, miembro de la comunidad de Gypsum, quien desde 1999 vivía en el valle. Pero en 2017 salió de su zona de confort y, contando con aliados, finalmente descubrió su comunidad en Gypsum.

“Lo único que lamento es no haberlo hecho antes”, comparte Jocelyn. “Cuando me mudé por primera vez a los EE. UU. me mantuve reservada para mí, mi trabajo y mi familia, y he sido bendecida, como muchas familias nuevas en el área. Pero nada se compara con la vida que mi esposo y yo hemos construido para nuestros hijos y para nosotros mismos como padres e individuos, gracias al sentido de camaradería que hemos descubierto en los últimos años”, continuó Jocelyn.



Originaria de Chihuahua, México, Jocelyn recuerda una época en la que las familias latinas del valle eran mucho menos y era una comunidad que no estaba aún bien definida.

“Siento que el valle, al menos en ese entonces, era un lugar muy aislado para los latinos. La disparidad entre las clases sociales suele ser desalentadora”, recuerda Jocelyn. “Claro, muchos lugares decían ser acogedores para todos, pero ese no siempre era el caso una vez que entrabas por la puerta principal. Eso rápidamente estableció una barrera invisible, la expectativa de que ciertos espacios y actividades recreativas no estaban destinados a personas como yo”, continuó Jocelyn.

Casi dos décadas después, condicionada a vivir dentro de su carril y luego de mudarse a Gypsum, Jocelyn dio el primer paso fuera de su zona de confort al involucrarse con organizaciones locales enfocadas en empoderar a la comunidad latina. Comenzó primero ayudando a otros latinos con recursos y actividades familiares, y luego, con su confianza recién ganada, se zambulló por completo.

Pronto, Jocelyn se encontró disfrutando del rafting en aguas bravas en el río Colorado con su familia, andando por la montaña en bicicleta con otras mamás en Haymaker en Eagle y comprometiéndose con los programas de Mountain Rec, como lecciones bilingües de natación para adultos.

“Me tomó un año entero reunir el valor y hacer caso omiso del miedo a la posible vergüenza, pero decidí que ya era suficiente. Estaba cansada de vivir con la frustración de no poder llevar a mis hijos a la piscina, me di cuenta de que, al limitarme, estaba limitando a mis hijos y criándolos con miedo. Ya no podía vivir así”, dijo Jocelyn.



Adelantamos varios años, y Jocelyn no solo ha superado su miedo al agua, sino que también ha desarrollado nuevas habilidades en lecciones bilingües de patinaje sobre hielo para adultos y ha desarrollado su comunidad en la clase de acondicionamiento físico FURY, conociendo a personas con las que, de otra forma, jamás hubiese cruzado caminos.

La hija de Jocelyn ha estado en ballet, patinaje sobre hielo y gimnasia.

“Estoy agradecida… Estoy en un buen lugar. Todos hemos estado involucrados de alguna manera. Mi hija participó en clases de natación mientras crecía y en un momento incluso me pidió que le comprara un traje de sirena para usar en la piscina del Centro Recreacional. Ha estado en ballet, patinaje sobre hielo y gimnasia. Mis hijos han disfrutado de Caídas Pequeñas (Tumble Tots), fiestas de cumpleaños, gimnasia, natación y les encanta hacer amigos en el cuidado de niños. También pude invitar a mis amigos y a sus amigos a FURY, y ahora muchos de nosotros, los introvertidos, nos hemos conectado y apoyado unos a otros dentro y fuera del gimnasio. Es un cambio de 180 grados de cómo viví una vez”, compartió Jocelyn.

Llevando las cosas un paso más allá, Jocelyn también ha estado participando en el Comité Asesor Latino de Mountain Rec desde 2021. Centrada en promover instalaciones y programas acogedores de Mountain Rec, en los que nuestra comunidad latina puede sentirse como en casa, estar representada y poder conectarse.

“Tener una voz para comunicar las necesidades de mi comunidad, ver un cambio real proveniente de mi aporte, animar a la comunidad y ser un puente ha sido fortalecedor e inspirador. Es emocionante ver el cambio cultural en Mountain Rec”, dijo Jocelyn.

Cuando se le preguntó qué compartiría Jocelyn con la comunidad, especialmente con otros latinos, dijo lo siguiente:

“Yo también tenía miedo de acercarme, de hacer algo diferente y fuera de mi zona de confort, pero lamento todo el tiempo perdido por no haberlo hecho antes. Al principio puede llevar un tiempo acostumbrarse, pero debe saber que otros como usted también están considerando dar ese primer paso, y que ambos tendrán el apoyo total de sus amigos en Mountain Rec”, dijo Jocelyn.