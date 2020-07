Conquistando montañas: Neighborhood Navigators y The Cycle Effect se unen para promover la salud física y el empoderamiento de la mujer

El grupo de ciclismo se prepara para salir a su entrenamiento junto con Brett Donelson de 'The Cycle Effect,' y Neighborhood Navigators.

Julio Garcia Jimenez | jjimenez@vaildaily.com

Ganas de aprender y una buena actitud es lo único que se necesita para participar en una de las actividades de verano del proyecto Muévete Mujer! de Neighborhood Navigators del Condado de Eagle.

La iniciativa, que comenzó el año pasado, tiene como meta promover la actividad física y el cuidado personal de la mujer, especialmente para las madres que muchas veces no tienen tiempo para ellas mismas.

“Nos reunimos para ver qué actividades estabamos escuchando en la comunidad que les interesaban a las mamás con el fin de reconocer esas actividades y a su vez que las mamás se tomen por lo menos una hora o dos a a la semana para un cuidado personal, o una actividad que les guste hacer,” dijo Melina Valsecia, gerente de Neighborhood Navigators del Condado de Eagle.

Una de las actividades que surgió como parte de este proyecto fue la de ciclismo de montaña, gracias a una colaboración con la organización local, ‘The Cycle Effect.’

“Nos juntamos con The Cycle Effect y decidimos hacer estas clases y de hecho han tenido mucho éxito. Las mamás están muy contentas,” dijo Carolina Guzman, Navegadora del Pueblo de Eagle.

The Cycle Effect es una organización sin fines de lucro que empodera a mujeres jóvenes a través del ciclismo de montaña, mentoría, e interacciones comunitarias.

Según un reporte del 2019, el 62% de las participantes de The Cycle Effect se identifican como Hispanas o Latinas. Sin embargo, Brett Donelson, Fundador y Director Ejecutivo de la organización, noto que hacía falta más alcance dentro de la comunidad Latina.

“Sabíamos que nos faltaba esa pieza,” dijo Donelson refiriéndose a la falta de líderes hispanohablantes en la organización dentro del Condado de Eagle. “Esa fue realmente la razón por la que nos involucramos con Neighborhood Navigators … esta es una de las colaboraciones más importantes que tenemos.”

Las navegadoras ayudan a reclutar a participantes dentro de la comunidad hispanohablante dónde la organización no tiene alcance, y a cambio, The Cycle Effect provee el equipo y entrenamiento necesario durante las prácticas para aprender a montar bicicleta de montaña.

Pero más allá del entrenamiento físico, Neighborhood Navigators espera que las madres se lleven a casa un nuevo aprendizaje y una nueva actividad que puedan compartir con sus hijos, como el hecho de poder salir a montar bicicleta juntos.

Joselyn Regalado, es una de las madres que ha estado participando en el grupo de ciclismo de montaña desde el año pasado, pero antes de unirse al grupo, nunca se había subido a una bicicleta de montaña.

“Las primeras veces fue bien difícil, yo hasta estaba llorando y dije ya no voy a regresar porque no creo que lo vaya poder hacer,” dijo. “Pero Brett trabajó mucho conmigo esa primera vez, y me dijo algunas anécdotas que me motivaron mucho.”

Regalado tiene una hija participa en el equipo de The Cycle Effect desde hace dos años, y al igual que a ella, el programa la ha beneficiado muchísimo.

“La veo más confiada en sí misma, su autoestima está más alto, está muy contenta, y le gusta venir,” agregó Regalado.

El grupo de ciclismo de madres se reúne los jueves de 6 a 7:30 p.m. en Eagle. El verano pasado comenzaron con un grupo de 25 mamás, sin embargo, este año han tenido que reducir su capacidad a 7 participantes debido al COVID-19, y desafortunadamente actualmente no están aceptando nuevas participantes.

Sin embargo, como parte de la iniciativa Muévete Mujer!, Neighborhood Navigators estará ofreciendo otras oportunidades gratuitas para mantenerse activas este verano, incluyendo caminatas, clases de yoga, clases de natación, clases de Zumba y más.

Para mantenerse al tanto de estas actividades, visite la página de Facebook de Neighborhood Navigators. También se puede registrar para cualquier actividad completando este formulario.

Se puede contactar con Julio Garcia Jimenez, reportero en español, enviando un correo a jjimenez@vaildaily.com. Sígalo en Instagram @juliooomar. Vail Daily Spanish reporter Julio Garcia Jimenez can be contacted by sending an email to jjimenez@vaildaily.com. Follow him on Instagram @juliooomar.