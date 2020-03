El comienzo de la cuarentena

El origen de este virus que llega como una simple fiebre y que puede ser mortal, empezó en una provincia lejana en China llamada Wuhan y ha llegado ahora a nuestro pequeño valle. No ha pasado mucho desde que se reportó el primer caso de COVID-19, o mejor conocido como coronavirus en los Estados Unidos, todos creímos que sería imposible, o al menos que tomaría mucho tiempo para que semejante enfermedad cruzara el océano, y llegara al nuevo mundo, las américas. Esta pandemia está causando una histeria colectiva, debido al bombardeo de noticias fulminantes y alarmantes, un ejemplo las tiendas de productos básicos cuenten con menos inventario, la disminución del turismo, por lo que trae consigo una disminución en los empleos.

Como muchas familias latinas, ya nos dimos cuenta del desempleo que ha causado, que las calles de Eagle County están cada vez más vacías, hace unos días unos turistas me platicaron que acababan de llegar y sólo durarán aquí un día, pero que habían originalmente planeado quedarse una semana, y que se iban debido a los extremos que el estado de Colorado está tomando, están cerrando las pistas de ski, las tiendas están cerrando a las 10 pm. Las personas que vienen a trabajar por temporadas, como las personas con visa J-1, están empezando a irse a sus países de origen, el pueblo se queda sólo poco a poco. No hace mucho nos llegó un mensaje en el cual parecería que el Jueves 19 de Marzo sería el último día de trabajo, y la cuarentena empezaría. Mi familia y yo intentamos regresar a México el fin de semana pasado, pero hay complicaciones para poder regresar a Estados Unidos después y decidimos no irnos.

La escuela cerró por el coronavirus, y los estudiantes empezamos a tener las clases en línea por 3 semanas. En lo personal esto me preocupa mucho, porque sé que me puedo desconcentrar fácilmente y no hacer nada en mi casa, ocasionando a que empiece a reprobar, también necesito aprender a organizar mis tiempos para no durar tanto haciendo solo un trabajo, y eso se me esta dificultando. Hace poco que cerraron la escuela, y lo único que hago y supongo que los demás estudiantes hacemos es trabajos en linea, buscando recursos para poder comprender mejor el tema, no creo que eso de aprender en línea sea lo mejor. Pero primero, la salud. Debemos todos de mantenernos en casa, no salir, no contagiarnos sin darnos cuenta y luego contagiar a otros. Si el virus se nos pega, en nosotros debe de morir para que nuestra comunidad pueda así renacer.

Tutor: Paola Baglietto