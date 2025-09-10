Fiesta Américas regresa este domingo a Gypsum

Fiesta Américas contará con música y baile en vivo, así como muchas otras actividades familiares.

Jon Resnick/Foto Cortesia

Fiesta Américas, un festival comunitario gratuito que celebra la cultura latinoamericana, regresa a Gypsum este domingo, 14 de septiembre, de 2 a 6 p.m. en el Anfiteatro Lundgren. Ahora en su cuarto año, el festival inicia el Mes Nacional de la Herencia Hispana, honrando la historia, contribuciones e influencia de los estadounidenses hispanos.

Organizado por Mountain Recreation, My Future Pathways y el Condado de Eagle, el festival fue creado para celebrar al 30% de la comunidad del Condado de Eagle y a más de la mitad de estudiantes locales que se identifican como latinos o hispanos.

“Aunque Fiesta Américas celebre la cultura latina, y muchas personas asistentes hablen español, todos están invitados,” dijo Jamie Wilson, gerente de mercadotecnia y compromiso comunitario de Mountain Recreation. “Es una oportunidad de celebrar la diversidad cultural, edificar a la comunidad y fortalecer nuestras conexiones en todo el Condado de Eagle y las áreas circundantes.”

PHOTO: Bella Diva baila Samba brasileña en Fiesta Américas del 15 de septiembre de 2024, en Gypsum. Madison Rahhal/Para el Vail Daily

Presentaciones en vivo

En el escenario, la música en vivo y los artistas presentarán diferentes aspectos de la cultura latina. La programación de este año incluye:

Dwende Flamenco, un grupo auténtico de baile flamenco

Martin Estrada, acompañado por el Mariachi Los Viajeros y el ballet folclórico México en la Piel

Los Hermanos, una banda de funk latino que interpreta covers, musica original, cumbia y salsa

Catabella, un conjunto con sede en Miami que regresa por segundo año, que toca cumbia, bachata, salsa y más



PHOTO: Fiesta Américas presentará el domingo en Gypsum numerosas atracciones para niños. 09_15_24_VailDaily_FiestaAmericas_MadisonRahhal-0919-11-1536×1025

Actividades y vendedores

Además de la música en vivo, el festival contará con actividades gratuitas para todas las edades, incluyendo una pista inflable gigante de obstáculos, zonas para pequeños, un toro mecánico, juegos de voleibol con DJs y una troca “para tocar” con socorristas locales.

Más de 45 puestos de vendedores estarán en el lugar, que van desde patrocinadores del evento, organizaciones sin fines de lucro locales y vendedores artesanales. Camiones de comida servirán tacos, helado, sushi, bocadillos y más. Este año como novedad, las personas asistentes podrán probar los modelos más recientes de vehículos eléctricos gratis de Tesla, Chevy, Ford, GM y otros a través de una experiencia de conducir-y-manejar organizada por Clean Energy Economy for the Region y el Grupo Monarca.

“Fiesta Américas es mucho más que música y comida — se trata de celebrar la riqueza de la cultura latina y de crear un sentido de pertenencia para nuestra juventud y familias,” dijo Anthony Mata, coordinador de mercadotecnia de My Future Pathways. “Estamos orgullosos de asociarnos para reunir a nuestra comunidad de una manera que honre nuestras tradiciones mientras establece conexiones entre culturas.”

PHOTO: El Grupo Tláloc presenta danzas tradicionales aztecas en Fiesta Américas el domingo 15 de septiembre de 2024, en Gypsum. El cuarto festival anual regresa al Anfiteatro Lundgren este domingo. 09_15_24_VailDaily_FiestaAmericas_MadisonRahhal-0579-2-1024×1536

Antes de ir

No se venderá ni permitirá alcohol en el lugar. Por favor deje a las mascotas en casa ya que no están permitidas dentro del evento. No se permiten hieleras en el césped del Anfiteatro Lundgreen. El estacionamiento gratuito es por orden de llegada en la Biblioteca Pública de Gypsum, el Complejo Deportivo de Gypsum y los estacionamientos de la Preparatoria Eagle Valley. No se permite estacionar en Cooley Mesa Road. El Centro de Recreación de Gypsum permanecerá abierto durante el evento.

Para más información, visite MountainRec.org/fiesta-americas .