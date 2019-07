Fortnite: El nuevo juego que tiene a los adolescentes hipnotizados

Usted como padre o madre de familia se pregunta, “¿Qué clase de videojuego es el que juega mi hijo/hija?”, “¿Por qué pasa tanto tiempo frente la televisión?” O incluso, “¿A qué juega mi hijo/hija en su computadora?”.

Tal vez aquí encuentre la respuesta, hoy en día hay un juego muy popular llamado Fortnite, este juego se ha vuelto popular ya que se puede jugar en línea, lo que quiere decir que se puede jugar con mucha gente alrededor del mundo, esto tiene sus atributos y sus desventajas: un beneficio es que los jugadores conocen a más gente y pueden ser más “sociables” a través de una pantalla/juego. Un riesgo sería que no tienen la menor idea de con quién están jugando. También, puede ser divertido, aunque violento, porque tienen la oportunidad de “matar” a otros jugadores y tener victorias que los harán mejor jugador.

Algunos adolescentes, están muy obsesionados con ese juego, al punto que pueden llegar a gastar más de 100 dólares por tener mejores personajes y “pases de batalla”, estos sirven para desbloquear personajes, armas, desafíos y premios, que otros jugadores no tienen. También, el niño o adolescente se puede poner creativo y construir fuertes para su protección. El reto de este juego es que para lograr todo esto, hay que pagar.

Una desventaja de gastar el dinero en ese juego es que, primero la manera en la que se compran cosas es mediante una tarjeta de crédito/débito o PayPal. Segundo, en la mayoría de las aplicaciones que dan acceso al juego ya sea con un teléfono móvil o una computadora, hay muchos “hackers”, (personas que usan computadoras para obtener información no autorizada), los hackers pueden robar datos de su tarjeta y vaciar su tarjeta en segundos. Los jugadores, a menudo adolescentes de entre 8 y 18 años, se pueden llegar a obsesionar tanto con el juego, que pueden llegar a perder gran parte de su tiempo libre jugándolo, afectando su vida familiar personal y académica.

Algunas veces, yo juego para distraerme o para entretenerme. Mis amigos me han platicado de cuánto dinero gastan por un pase o en un personaje, una vez me contaron que gastaron 2500 pesos, eso en México es demasiado. Muchos jóvenes tiene acceso a este juego en el celular y cuentan que pasan horas viendo la pantalla de su celular y algunos botones son difíciles de alcanzar, lo cual además crea cansancio en las manos y en la vista.

Recuerdo una ocasión en la que no me fijé y estaba en modo escuadra (jugar en equipo con desconocidos) en vez de sola, así que el juego me asignó un equipo de jugadores alrededor del mundo, todos eran de México, uno de ellos era un hacker y era un completo extraño con voz de hombre, todo iba bien pero eventualmente todos en mi equipo murieron, parecía que el juego había terminado pero a los 5 min de que terminara la partida el hacker reapareció e incluso se agregó alguien más al juego, eso no suele pasar, despues de eso pensé que era una falla del juego y maté a uno de ellos, aunque fueran de mi equipo. Por hacer esto, reportaron mi cuenta a los administradores del juego, después de eso el hacker me envio solicitud y me dijo “nos vemos en 4 dias, ya no podras jugar”.

Después de esto, me di cuenta de que cualquier persona que no le gusta perder puede hacer lo que sea por manipular el juego y que los que gastamos dinero en el juego y nos obsesionamos por ganar estamos compitiendo contra personas que están accediendo ilegalmente el juego y manipulandolo, quizás incluso teniendo acceso a nuestra información personal y nuestros datos bancarios. Es necesario tener conciencia de esto y jugar con cuidado.

Tutor: Paola Baglietto