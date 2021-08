Si lo empaqueta, empaquetado.

Con frecuencia, los visitantes del Walking Mountains Science Center y mis amigos me cuentan historias sobre sus decepcionantes experiencias de campamento. En estas experiencias, alguien llega a un hermoso campamento en nuestras tierras públicas solo para encontrar basura o papel higiénico esparcidos. En otras historias, los campamentos se encuentran desatendidos con fogatas calientes y humeantes que ponen en peligro todo el bosque. Estas historias me hacen preguntarme por qué las personas no siguen los principios de Leave No Trace cuando disfrutan de lugares salvajes. Asumiré que no todo el mundo está familiarizado con Leave No Trace, así que aquí hay una breve reseña.

Leave No Trace es una ética al aire libre que se utiliza para ayudar a las personas a recordar que deben dejar los espacios silvestres que visitan en las mismas o mejores condiciones que en las que fueron encontrados. Me viene a la mente la frase “tomar solo fotografías y dejar solo huellas”. Hay siete principios Leave No Trace, algunos de los cuales requieren diferentes acciones si viaja por agua, por el desierto o por tierra. Dado que estamos en las montañas, estas son las formas relevantes a nivel local de adherirse a los principios de Leave No Trace.

• Deje lo que encuentre. Si ves una roca realmente genial, estúdiala, esboza, toma una foto y luego vuelve a colocarla. Alguien más puede pensar que también es interesante, pero si la piedra está en la estantería de tu casa, nunca la verá. Además, si encuentra un artefacto histórico, mire con los ojos y no con las manos.

• Minimizar los impactos de las fogatas. ¿Alguna vez ha entrado en un pequeño campamento donde hay al menos media docena de anillos de rocas para fogatas? Los aros para fogatas son reutilizables, no es necesario que los haga usted mismo. Preferiblemente, solo hay uno o ningún anillo de fogata en un campamento. La mayoría de las veces no necesitas una fogata para disfrutar de la naturaleza, pero si haces una o usas un anillo existente, mantén el fuego pequeño y reduce todo a cenizas. Evite hacer fogatas en la línea de árboles y por encima de ella, aproximadamente a 11,000 pies, porque el ambiente es frágil y la madera es escasa. Recuerde asegurarse de que su fuego esté apagado y frío antes de salir del campamento. Verifique el nivel de peligro de incendio y las restricciones antes de dirigirse al bosque.

• Planifique con anticipación y prepárese. Asegúrese de tener el equipo y la comida que necesita y de estar preparado para el cambio de clima, especialmente aquí en las montañas. Conozca las reglas sobre el lugar al que se dirige. ¿Está permitido su perro sin correa? ¿Se le permite acampar durante la noche? Lleve consigo y sepa cómo usar una brújula y un mapa del área en caso de que el sendero no esté claro o esté planeando explorar.

• Respete la vida silvestre. Hace años, una marmota me siguió por la cima del Monte de la Santa Cruz. Estaba nervioso porque este no es un comportamiento normal para la vida silvestre. Cuando me senté a tomar un refrigerio, me di cuenta de que la marmota me había identificado como fuente de alimento, pero una barra de granola no es un buen alimento para la marmota. A pesar de que son lindos, no alimente a los animales. ¡Ni siquiera dejes tus migajas en el suelo! Si ves vida silvestre, dales su espacio y observa desde la distancia. Los prismáticos son útiles.

• Viaje y acampe en superficies duraderas. Mantente en el camino. Incluso si está hablando con su amigo, no es necesario hacer un nuevo sendero justo al lado del sendero existente. Las botas de montaña están hechas para ensuciarse, así que camine por los lugares embarrados del sendero. Intente acampar sobre grava, roca, pasto seco o nieve porque esto hará que su campamento sea menos visible para otras personas que busquen un buen lugar en el futuro. Manténgase al menos a 200 pies de las fuentes de agua y del sendero.

• Sea considerado con los demás. Sé que los catálogos de exteriores tienen algunos productos interesantes que te permiten hacer que tus experiencias al aire libre y de campamento sean más como en casa. Sin embargo, ¿realmente necesitas llevar parlantes que funcionan con energía solar para escuchar tus canciones favoritas en el campo? Mantén la voz baja y disfruta de los sonidos de la naturaleza. Sea respetuoso y cortés con otras personas que conozca y déles espacio. Mucha gente se adentra en el bosque en busca de paz, tranquilidad y soledad.

• Elimine los desechos de manera adecuada. Sé que es un poco asqueroso hablar de esto. También es bastante desagradable tener que lidiar con la basura dejada por otros. Si lo empaqueta, empaquetado. Eso significa que no puede dejar restos de comida, envoltorios y papel higiénico. Cava un hoyo de 6 a 8 pulgadas de profundidad para enterrar los desechos sólidos humanos y caninos. Lave sus platos lejos del arroyo, río o lago.

Vivimos en un lugar hermoso. Busque un nuevo sendero para explorar o visite una de sus áreas favoritas, pero recuerde ser responsable y no dejar rastro.

Lara Carlson es directora senior de programas en Walking Mountains Science Center. A menudo se la puede ver explorando las montañas con su perro, Mia, a su lado. Para obtener más información sobre Leave No Trace, visite lnt.org.