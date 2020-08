I-70 cerrado en el Cañón de Glenwood debido a incendio; evacuaciones en curso

El incendio Grizzly Creek comenzó el lunes por la tarde en el Cañon Glenwood.

Foto cortesía del Departamento de Bomberos de Glenwood Springs

La Interestatal 70 está cerrada en el Cañon de Glenwood debido a un incendio forestal. El cierre es para ambas direcciones, entre la milla 116 (Glenwood Springs) y 133 (Dotsero), según CDOT.

El Departamento de Bomberos de Glenwood Springs respondió a un gran incendio de arbustos en la Interestatal 70 cerca del área de descanso de Grizzly Creek poco después de la 1:00 p.m el lunes.

Según las alertas de GSFD en Facebook, se está realizando una evacuación en el área entre Grizzly Creek y el este de Bair Ranch. La interestatal está cerrada en ambas direcciones en este momento.

El incendio, originalmente llamado 120, fue renombrado como Grizzly Creek Fire, según la última publicación de Facebook del departamento de bomberos.

CDOT recomienda que los viajeros utilicen el siguiente desvío durante el cierre de la I-70:

Para viajeros en dirección oeste: US 24 a US 285 hasta Poncha Springs, donde los automovilistas pueden girar hacia el oeste por la US 50, que llega a la I-70 en Grand Junction.

Para viajeros en dirección este: US 50 a Poncha Springs, gire a la izquierda en US 285 a US 24, que llega a I-70 entre Avon y Vail.

Los automovilistas pueden tomar un desvío norte de CO 131 a US 40 a 139. CO 13 está abierto en este momento, pero no se recomienda debido a construcción. Los vehículos comerciales no están permitidos en CO 13 en este momento debido a construcción.

**CDOT solicita que los automovilistas *no* usen Cottonwood Pass, debido a la actividad de incendios.**

No hay una hora estimada de reapertura. Espere retrasos y evite el área si es posible.