‘La punta del iceberg’: El significado del recorte del gobernador de Colorado a las tarifas de reembolso de Medicaid para los proveedores de atención médica

El gobernador de Colorado, Jared Polis, firmó órdenes ejecutivas el pasado miércoles 6 de agosto, convocando a una sesión especial e instituyendo una congelación de contrataciones estatales en respuesta al amplio proyecto de ley fiscal de los republicanos en el Congreso.

Robert Tann/Vail Daily.

Los proveedores de atención médica en Colorado, que ya se estaban preparando para futuros cambios como resultado de políticas federales, ahora tendrán que enfrentar menos ingresos este año y el próximo, después que el gobernador Jared Polis emitiera una serie de recortes presupuestarios.

En agosto, Polis firmó una orden ejecutiva que contiene más de 100 millones de dólares en recortes y 147 millones de dólares en fondos redirigidos para el año fiscal actual, con el fin de ayudar a cerrar un déficit presupuestario de casi 800 millones. El déficit a causa de una reducción en los ingresos del impuesto sobre la renta del estado debido a la amplia ley aprobada en julio por los republicanos en el Congreso y firmada por el presidente Donald Trump.

Entre los recortes más grandes se encuentra la reducción en las tarifas de reembolso para proveedores de Medicaid.

Los legisladores estatales, en su presupuesto para el año fiscal 2025-26, habían aprobado un aumento del 1.6% en las tarifas de los proveedores, que entró en vigor al inicio del año fiscal el 1 de julio. La orden de Polis revoca ese aumento a partir de octubre y durante el resto del año fiscal, que termina el 30 de junio de 2026.

El recorte a las tarifas para proveedores significa que el estado pagará menos a hospitales y proveedores privados por cubrir el costo de brindar atención a pacientes de Medicaid. Se espera que el cambio ahorre al estado aproximadamente 38 millones de dólares.

El recorte a las tarifas de proveedores es distinto de los cambios a Medicaid contenidos en la megaley de Trump, coloquialmente llamada la “gran, hermosa ley”. Esos cambios, se proyecta que reducirán el gasto federal en Medicaid en 1 billón de dólares hasta 2034 y entrarán en vigor en su mayoría en enero de 2027.

Aun así, Polis dijo que los recortes de gasto que hizo fueron un efecto directo de la “gran, hermosa ley” y del impacto que tuvo en el presupuesto estatal. Si no hubiera sido Medicaid, Polis habría tenido que buscar dinero en otra parte para cerrar el déficit, como la educación K-12 o la seguridad pública, ambas áreas que se salvaron de los recortes.

“No lo veo como que estemos recortando la atención médica”, dijo Polis en respuesta a la pregunta de un legislador durante una audiencia presupuestaria la semana pasada. “Lo veo como que estamos ajustando los recortes que estaban en la megaley”.

La Asociación de Hospitales de Colorado dijo en un comunicado la semana pasada que, si bien “entiende los desafíos presupuestarios extraordinarios que enfrenta el estado”, el grupo está decepcionado por la medida.

“Los hospitales de Colorado ya están enfrentando presiones financieras muy difíciles, y este retroceso agrava aún más los recursos necesarios para atender a pacientes y comunidades”, dijo la asociación. “Reconocemos las decisiones difíciles que requiere este proceso presupuestario, pero las reducciones a las tarifas para proveedores —particularmente junto con otros recortes a la salud derivados de la megaley— aumentan los desafíos que se avecinan”.

Sin embargo, no todos los proveedores se verán afectados.

Los centros de salud calificados a nivel federal, también conocidos como clínicas comunitarias, tienen un plan especial de reembolso a través de Medicaid debido a su condición de proveedores de red de seguridad.

Estas clínicas están obligadas a atender a cualquier persona, sin importar si cuenta con seguro, y a menudo brindan atención integrada —lo que significa que un paciente puede recibir servicios como atención física, mental y dental en un mismo lugar.

Debido a esto, los reembolsos de Medicaid se pagan en una suma global que equivale al costo promedio de brindar toda esa atención a un paciente, lo que ofrece mayor financiamiento de Medicaid en general para la clínica. En cambio, los hospitales y proveedores privados reciben reembolsos por servicio prestado.

“Nos pagan más por los servicios de Medicaid de lo que ganaría un consultorio privado, pero a cambio, nos comprometemos a atender a todos sin importar la cobertura de seguro”, dijo Dustin Moyer, director ejecutivo de Mountain Family Health Centers, con sede en la zona montañosa.

Moyer dijo que las clínicas comunitarias como Mountain Family no verán una reducción en los reembolsos de Medicaid, ya que el recorte a las tarifas se centra en hospitales y proveedores privados.

Pero Moyer dijo que le preocupa el sistema de salud en general.

“Tenemos grandes socios en hospitales que desempeñan un papel fundamental en el acceso a la atención”, dijo. “Me preocupa lo que estos recortes significarán para sus operaciones, al mismo tiempo que me siento agradecido que no sintamos esos recortes de inmediato”.

También hay otros recortes a la salud incluidos en la orden ejecutiva de Polis que, según Moyer, podrían reducir los ingresos de las clínicas. Eso incluye un recorte de 750,000 dólares a un programa estatal que otorga pagos basados en incentivos para proveedores que alcanzan ciertos objetivos de mejora en su atención.

Polis también recortó aproximadamente 130,000 dólares en esfuerzos de promoción al programa “Cover All Coloradans” (Cobertura a todos en Colorado), que brinda cobertura de Medicaid a la población indocumentada de niñas, niños y mujeres embarazadas.

La cobertura en sí, sin embargo, no se está recortando, pero Moyer dijo que menos fondos para esfuerzos de promoción podrían tener un efecto indirecto en las clínicas comunitarias.

“Estamos tratando de averiguar qué podemos hacer en Mountain Family para asegurarnos que nuestros pacientes aún conozcan los recursos y lo que pueden hacer para inscribirse si pueden acceder a los servicios”, dijo.

Adam Fox, subdirector de la Iniciativa de Salud del Consumidor de Colorado, dijo que los recortes ordenados por Polis son la “antesala a recortes potencialmente mucho más devastadores” que llegarán una vez que la mayoría de los cambios de la mega-ley entren en vigor.

Dijo que Colorado se ha visto “forzado a una situación en la que las únicas opciones son malas y tenemos que evaluar cuál será la menos dolorosa”.

Fox señaló que tanto la mega-ley como TABOR (Carta de Derechos del Contribuyente), un mecanismo que limita el gasto gubernamental y que es único en Colorado, tienen la culpa. TABOR es una enmienda a la Constitución de Colorado aprobada por los votantes en 1992 que restringe el gasto gubernamental a la tasa de crecimiento poblacional más la inflación.

Los legisladores han encontrado que ese mandato es particularmente difícil cuando se trata de responder a las necesidades de salud del estado. Mientras que la tasa de gasto fijada bajo TABOR se sitúa entre el 3% y el 4%, la inflación médica ha aumentado hasta alrededor del 8%, según el Departamento de Atención Médica y Financiamiento de la Salud de Colorado.

“No hay en realidad espacio para recortar de una manera que no cause dolor a los habitantes de Colorado”, dijo Fox.

Polis, durante la audiencia presupuestaria de la semana pasada, dijo a los legisladores que sus recortes eran “solo la punta del iceberg”.

“Muchos de los recortes en salud serán en dos años, en tres años”, dijo. “Va a ser un momento muy difícil para la legislatura”.