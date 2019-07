Lenguaje Latinoamericano ¿Qué dices?

Latinoamérica es un lugar muy extenso; con mucha historia, mucha cultura y muchas personas diferentes. Con esto vienen muchas diferencias que nos hacen una comunidad muy variada en cuanto a varios temas, tales como celebraciones o estructura social, y muchas personas cometen el error de creer que el hecho de que nos comuniquemos en el mismo idioma, hace que hablemos de igual manera, cosa que no podría ser más falsa.

Te aseguro que los países latinoamericanos tenemos formas tan diferentes, que te volverían loco si fueras alguien intentando aprender a hablar español.

El Salvador

Empecemos por mi país, ¿por qué? 1- es mi artículo, yo lo hago como quiera, 2- ya tengo las palabras en mi mente.



Muchas palabras de esta lista van a parecer ofensivas, pero me asegure de no incluir palabras vulgares:

1-”Maje”

Bienvenidos al “wey” de El Salvador, maje al igual que la palabra antes mencionada tiene 2 significados a) puede ser amigo (ej: conozco a este maje de años) o b) puede ser para llamar a alguien estúpido (ej:¡Vos tas bien maje!).

2-”Bolado”

Esta expresión se usa para decir una cosa, puede ser cualquier cosa o cosas, por ejemplo:”este bolado no sirve (puede referirse a un celular) o “tienes un bolado en la cara” (se puede referir a un grano).

3-”Cachimbo”

Esta se relaciona a bolado, por que en lugar de ser una sola cosa, se refiere a un grupo de personas, animales o cosas, por ejemplo: “Hay un cachimbo de pájaros por mi casa.”

4-”Chucho/a”

Esta palabra tiene 2 significados al igual que “maje”, el primero es usado en varios países además de El Salvador y se refiere a un perro, ej: ”Ese chucho es callejero”, y segunda es más propia de El Salvador, que se refiere a una persona tacaña (que no le gusta gastar dinero) o abusiva, por ejemplo:”Este gran chucho ni un mango me quiere invitar” o (del otro lado de la moneda) “Este chucho todo quiere que le compren.”

5-”Bicho/a”

Antes de que alguien crea que estoy hablando de insectos, déjenme decirles que esta palabra se refiere a personas, solo que a un grupo específico, a gente adolescente o niños (de entre a 10 a 19 años, de entre 0 a 9 se utiliza la expresión mono/a) y se utiliza invariablemente con amigos o desconocidos, por ejemplo: ”Disculpe señor ¿no vio a unos bichos que estaban comprando dulces por aquí?”

México

Vamos a seguir con el que es probablemente el país más conocido de Latinoamérica, del que muchas palabras se han oído ya, pero no lo podía dejar de fuera (y lo dejo claro, no incluiré “wey’ por que no hay persona en este mundo que no la conozca, yo aun me la intento sacar de la cabeza)

1-Fierro:

Esta expresión se utiliza para expresar que todo está bien y no hay ningún problema por el momento, ej: “Todo está fierro”

2-Nel:

La simplicidad de esta expresión me hizo dudar si ponerla, pero aqui esta; significa no, ej:”Nel, yo no voy”

3-Vato:

Esto es lo que en mi pais seria “bicho” solo que a diferencia de esta, “vato” no tiene una variación femenina, (bicha en El Salvador) limitándose a solo la variante masculina, ej: “Ese vato es bien feo”

4-Piñas:

Esta expresión es la usada en México para decir mentiras, lo que en mi país serían “Pajas” (no sean mal pensados) ej:”No me estés dando piñas”

5-Escuincle:

Me han dicho 2 versiones de esta palabra, pero la que más sonaba bien era la de usarla para referirse a un niño pequeño, usualmente cuando el que usa la expresión está molesto.



Colombia

Sigamos con Colombia, ¿por qué? No tengo razón alguna, solo quiero hacerlo porque sí y ya, no más razón, así que comencemos:

1-Vaca:

Empezamos con una palabra que me da hambre, pero esta no se refiere al animal de granja, sino más bien al acto de recolectar dinero entre varias personas para la compra de cierta cosa (a esa vaca si no la quiero en asada), ej: “Hagamos vaca pa comprar la soda”

2-Bacano:

Esta expresión suena a bananas, pero tampoco es comida, más bien, es cuando una persona es amable y servicial, ej:”Ese hombre es bacano, a todos nos pagó el bus”

3-Enguayabado:

Esta suena a guayaba, pero no lo es (nota: no escribas con el estómago vacío de nuevo) sino que se trata de cuando una persona se encuentra en estado de ebriedad o como decimos de modo informal (o chistoso) “Borracho”, ej:”Ese hombre está enguayabado”

4-Cantaleta:

Esta es la forma colombiana de decir regaño, osea cuando una persona te rectifica y recalca cuando has cometido un mal acto, ej: “Mi padre me dió una cantaleta sólo por las notas”

5-Jartera:

Esta es la forma colombiana de mencionar cuando una persona te tiene cansado (o harto en ciertos lugares) y expresar tu enojo, ej:”Me das jartera, sólo quejándote pasas”

Perú

Hace poco, vi un problema de un amigo de Perú, debido a la expresión peruana “chucha” que mi maestra dedujo y acertó, que tenía un significado algo diferente a lo que mi amigo había inferido originalmente, que no mencionaré dado que quiero mantener el artículo decente, que no tiene relación pero lo quería mencionar.

1-Choto:

Esta expresión está para referirse a personas de baja estatura o como todos decimos: chaparro o enano, ej: “Yo tengo un montón de amigos chotos” (esta es cierta, me pasa a mi)

2-Palta:

Todo el mundo ha hecho esta, la dulce y fría venganza, ej:”Hoy voy a tener mi palta contra vos, ya vas a ver”

3-Tabas:

Usada para referirse a las zapatillas o zapatos como se les conoce en otros países, ej:”Mis tabas ‘tan bien desgastadas”

4-Pinta:

Esta expresión es lo que en México y otros países usarían para las llamadas “fresas”, porque es la apariencia de las personas, usualmente con la primera impresión, ej: “Esta tiene pinta de fresa”

5-Piraña:

Esta es el “ratero” de México ¿cuál es la obsesión en llamar a los ladrones con nombres de animales? ¿qué falta? ¿castor?, ej:”Este tiene pinta de piraña”

Argentina

Buenos vos, llegamos al país donde el gran Cerati nació y dio vida de verdad a la música latina, tema totalmente aparte, pero igual lo tenía que decir, GRANDE CERATI!

1-Che:

Che, fijate que me pareció apropiado empezar con esta, es sencilla, pero buena, es para llamar la atención, lo conseguí?, ej:”Che, mírame estoy por acá”

2-Remera:

Che, esta también es sencilla, pero me pareció apropiada por lo diferente que es al resto de nuestra bella comunidad, es simplemente una camiseta ¿vos, que esperabas?, ej:”Vos, que preciosa remera la que andas”

3-Joya:

Che, esta expresión es justo lo que es, es una joya de lo más brillante, por que es el “chido” o “cool” de la tierra argentina, ej: “Esta remera es joya”

4-Fiaca:

Che, esta no es tan joya como todas, pero igual se veía interesante, es cuando eres perezoso, o como decimos por ahí:”haragán”, ej:”Que gran fiaca, vos”

5-Quilombo:

Che, que miedo, esta palabra miedo me da vos, significa un desastre, de esos que acaban con montón de gente ¡che que miedo! ej:”Este quilombo me dejó la casa destrozada”

En conclusión, ¡Sé que no pude cubrir todos los países, pero eso me hubiera tomado para siempre! Con esto solo quiero recordarles que somos una comunidad muy variada ¿tal vez por eso es complicado el español? Quién sabe, pero debemos recordar que todos somos Latinoamérica, una bella comunidad compuesta de millones de individuos ¡todos con su toque único!

Tutor: Paola Baglietto