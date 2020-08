Líderes comunitarios del Condado de Eagle discuten respuesta colaborativa a la pandemia del COVID-19

Líderes del Condado de Eagle se reunieron este jueves para discutir temas como el regreso a clases, servicios financieros y recursos disponibles para nuestra comunidad.

EAGLE- Mi Salud, Mi Charco y One Valley Voice presentaron este jueves un foro comunitario en vivo a través de Facebook titulado “Conversación Comunitaria: Una respuesta colectiva a COVID-19″.

La discusión destacó la importancia de la colaboración y compañerismo entre organizaciones locales y miembros comunitarios para seguir combatiendo la pandemia del coronavirus y asegurar la seguridad de nuestras comunidades en el futuro.

La conversación fue presentada por Faviola Alderte, Especialista en Salud Comunitaria para el Departamento de Salud Pública del Condado de Eagle, y contó con la presencia de un grupo diverso de líderes comunitarios:

Birch Barron, Gerente del Centro de Emergencias del Condado de Eagle

Dana Harrison, Directora de la Escuela Primaria de Avon

Tania Ortiz, Supervisora del Departamento de Servicios Económicos

Melina Valsecia, Gerente Ejecutiva de MIRA

No se trata de prevenir, sino de controlar el virus

Birch Barron comenzó la conversación dando un resumen de los últimos meses desde que se confirmó el primer caso de COVID-19 en nuestro condado.

Rápidamente subieron los casos, el hospital se saturo, y hubo ocho muertos en los primeros dos meses. Luego del cierre del condado y las órdenes de quedarse en casa, los casos disminuyeron y poco a poco se fue reabriendo la economía.

Sin embargo, a finales de junio y principios de julio, comenzaron a subir los casos nuevamente, y la gente empezó a salir y olvidar las precauciones.

“Lo que sabemos de este virus es que vamos a estar viviendo con él quizás 12 a 18 meses o más. La idea no es prevenir 100 por ciento de los casos pero intentar mantener ese nivel muy bajo y controlable del virus,” dijo Barron.

Para medir el control del virus, Barron describió los indicadores semanales de COVID o ‘Key Performance Indicators’ en inglés, que se utilizan para comunicar a la comunidad qué tan grande es el riesgo de contraer el virus en nuestro condado.

Verde significa ‘cómodo,’ puede continuar con sus actividades mientras se mantiene vigilante y siguiendo los protocolos. Amarillo significa ‘cauteloso,’ debe reducir el contacto con otras personas fuera de su hogar. Rojo significa ‘preocupado,’ debe quedarse en casa siempre que sea posible.

Barron también destacó la importancia de prestar atención a los efectos secundarios de la pandemia, como problemas de salud conductual.

“Hay personas que están sufriendo de ansiedad y problemas de salud mental, pero lo difícil es que no lo vemos, no está frente a nosotros,” dijo.

Contrastó la situación con un tsunami. En un tsunami no se puede hacer nada para parar la ola. Pero en esta situación todos podemos comprometernos para ayudarnos unos a otros y salir adelante.

“Sus acciones tienen impacto en toda la comunidad,” concluyó Barron.

Máscaras y grupos pequeños para el regreso a clases

Dana Harrison habló del plan para el regreso a clases el 25 de agosto, pero recordó a los padres de familia que es posible que los planes cambien según el nivel de riesgo de los indicadores semanales.

Habrá cuatro posibilidades para el aprendizaje este año escolar y las familias deben decidir cuál es la mejor opción para sus necesidades, según Harrison.

Posibilidad 1: Instrucción en persona híbrida; las escuelas operarán lunes, martes, jueves y viernes, utilizando los miércoles como día de planificación. Vea el plan completo aquí.

Posibilidad 2: Durante la instrucción en persona, los padres de familia pueden decidir mantener a sus hijos en casa para recibir las clases virtualmente. Los maestros estarán dando clase en persona mientras graban las clases para aquellos que estén en casa.

Posibilidad 3: Si los indicadores semanales muestran un alto riesgo de contagio, se regresará a la instrucción virtual desde casa para todos.

Posibilidad 4: Para las familias que deseen mantener a sus hijos en casa todo el año, pueden utilizar “World Academy,” un método de escuela más independiente.

Harrison también habló sobre el plan específicamente para las escuelas primarias, en el cual se separará a los estudiantes en grupos pequeños para evitar conglomeraciones grandes.

“Cada maestro va a tener su grupo pequeño… estos niños se van a mantener con ese maestro o maestra todo el día,” dijo.

Harrison notó otro cambio importante para este año escolar: si el alumno tiene cualquier síntoma de alguna enfermedad se le pedirá que se quede en casa para evitar posibles contagios.

También pidió a los padres de familia practicar el uso de los cubrebocas por largos periodos de tiempo con sus hijos para que estén preparados para el regreso a clases, ya que serán requeridos por cualquier persona dentro de las escuelas.

Servicios económicos disponibles para ayudar a la comunidad

Por su parte, Tania Ortiz habló sobre los servicios disponibles dentro del departamento de servicios económicos, y anunció que a pesar de que sus oficinas siguen cerradas al público, siguen atendiendo a las personas para conectarlas con los recursos adecuados.

Ortiz advirtió a las personas de no dejarse llevar por las experiencias de otros al solicitar asistencia financiera. Si otra persona no calificó, no significa que usted no calificará.

“Sigan aplicando y nosotros buscaremos la manera de referirlos a otra agencia. Cada casa es diferente y cada situación es diferente,” dijo.

Ortiz también destacó algunas organizaciones con las que están colaborando para referir a familias que no califican para ayuda federal o estatal, entre ellas:

Salvation Army del Valle de Vail: 970-748-0704

Caridades Católicas: 970-949-0405 or 970-384-2060

Eagle Valley Family Assistance Fund: https://evfaf.net/

Salvation Army de Glenwood Springs: 970-945-6976

Debido al alto volumen de llamadas que la oficina de servicios económicos está recibiendo, Ortiz pidió a la comunidad ser paciente y esperar a ser contactado por un representante para una entrevista telefónica después de solicitar algún tipo de asistencia.

Puede contactar a la oficina de servicios económicos a través de correo electrónico a pa.customerservice@eaglecounty.us. Asegúrese de proveer su nombre completo, número de seguro social (si aplica), y fecha de nacimiento a la hora de enviar su correo.

MIRA Bus conecta a la comunidad con recursos

A pesar del arduo trabajo del MIRA Bus en las comunidades del Condado de Eagle haciendo pruebas de COVID-19, Melina Valsecia recordó a las personas que el equipo del bus no es personal médico, y la única manera que se le puede dar de alta a una persona después de haber dado positivo a la prueba es recibiendo una llamada de un médico.

Sin embargo, el equipo del MIRA Bus si está capacitado para conectar a las comunidades con recursos disponibles durante esta pandemia. Si no está seguro dónde hacerse una prueba de COVID-19 o cómo acceder diferentes recursos, llame al 970-688-0001 y un representante de MIRA le podrá ayudar. También puede ver el horario del MIRA Bus aquí para ver las diferentes ubicaciones del camión.

“Si usted se siente enfermo o un familiar necesita hacerse la prueba que nos hablen y nosotros le podemos derivar cual es la mejor ruta depende de donde viven,” dijo Valsecia.

Valsecia invitó a los miembros de la comunidad a acercarse al MIRA Bus para recibir termómetros inteligentes que ayudan a detectar enfermedades a tiempo, pañuelos que sirven como cubrebocas o ayuda llenando la solicitud para el beneficio alimentario conocido como P-EBT.

A lo largo de su trabajo durante la pandemia, el MIRA Bus ha distribuido más de 2,000 cubrebocas y 300 termómetros inteligentes.



Para ver la conversación comunitaria completa, visite https://www.facebook.com/MiSaludMiCharco/videos/1295994307409682

