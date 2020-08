Mercados, música y más: 8 eventos para asistir este fin de semana

El autocine Blue Starlite de Minturn ofrece películas familiares los jueves, viernes, y sábados.

Foto del Vail Daily

Viernes, 14 de agosto

Vail Craft Beer Classic: Los promotores de Vail Craft Beer Classic dicen que le han encontrado un lado positivo al distanciamiento social: una degustación de cerveza sin multitudes en Vail. El Vail Craft Beer Classic se llevará a cabo del 14 al 15 de agosto con menos de 200 boletos disponibles para permitir el distanciamiento social. Los invitados pueden esperar filas cortas para la cerveza, una gran cantidad de cervecerías nacionales y de Colorado, muestras ilimitadas de cerveza artesanal, vasos de un solo uso para evitar contaminaciones, uso de máscaras en áreas designadas y asistencia limitada de 175 personas por sesión de 90 minutos. Los boletos cuestan $49. Visite http://www.vailcraftbeerclassic.com para obtener más información.

Autocinema Blue Starlite de Minturn: El autocinema de minturn tiene peliculas todos los jueves, viernes y sábados. Los boletos comienzan a $27 y están disponibles en línea en bluestarlitedrivein.com. Este viernes disfruta de la película ‘The Sandlot’ y el sábado de ‘Princess Bride’ desde tu auto.

Discoteca Silenciosa en Beaver Creek: Ponte los audífonos y disfruta de una variedad de música de una forma única este viernes y sábado en la pista de patinaje de Beaver Creek. El evento es gratuito y se llevará a cabo de 5 a 8 p.m. Visita la página de Beaver Creek para más detalles.

Sábado, 15 de agosto

Batalla de arte de Riverwalk: El Alpine Arts Center de Edwards estará llevando a cabo su segunda competencia de arte este sábado, donde 15 a 20 artistas se enfrentarán para crear una pieza de arte en tres horas. Los artistas estarán compitiendo de 1 a 4 p.m. y los invitados pueden pasar para ver el proceso creativo, conocer a los artistas y disfrutar de música en vivo de bandas locales. A las 5 p.m. se anunciarán a los ganadores del concurso y se entregará el premio en efectivo.

Mercado de Minturn: De 9 a.m. a 2 p.m., el Mercado de Minturn se lleva a cabo al aire libre y cuenta con una variedad de puestos. Aquí puedes encontrar artesanos locales, artesanías, alimentos preparados, agricultores y productos frescos. Estacionamiento gratuito disponible.

Domingo, 16 de agosto

Yoga al aire libre en Eagle con Yoga+Beats: Este domingo de 9:30 a 10:45 a.m. visita el Eagle Town Park para practicar yoga al aire libre. Debido a los requisitos de distanciamiento social, debes registrarte con anticipación. No habrá reembolsos por las clases, pero puedes enviar a alguien en tu lugar si no puedes asistir. Puedes reservar una clase por $20 o cuatro clases por $45 en https://www.yogaandbeats.com/reserve-my-spot.

Farmers’ Market & Art Show de Vail: El mercado, que se lleva a cabo al aire libre en las calles de Vail los domingos, tiene una variedad de puestos y productos. Para obtener la información más actualizada sobre el mercado de agricultores de Vail, visite http://www.vailfarmersmarket.com.



SunsetLIVE! en el parque Nottingham de Avon: Únete en la parte trasera del Avon Performance Pavilion los domingos por la noche para disfrutar de actuaciones musicales de artistas locales del Condado de Eagle, completamente gratis. Este domingo se presenta Primal J & the Neanderthals de 6 a 8:30 p.m. Más detalles aquí.

Se puede contactar con Julio Garcia Jimenez, reportero en español, enviando un correo a jjimenez@vaildaily.com. Sígalo en Instagram @juliooomar. Vail Daily Spanish reporter Julio Garcia Jimenez can be contacted by sending an email to jjimenez@vaildaily.com. Follow him on Instagram @juliooomar.