Naturelza Curiosa: Son bonitas; ¿Por qué preocuparse?

The Oxeye Daisy no lo hace Pertenece a los prados de nuestra zona.

Especial a Vail Vida Latina

Si eres un excursionista, es probable que te encuentres con algunas hermosas flores silvestres en una de tus caminatas por el condado de Eagle. Puede encontrar un delicado linaza de sapo amarillo y blanco o un hermoso cardo almizclero rojo púrpura o una margarita blanca. Son bonitas y están en todas partes. Pero, lamentablemente, son realmente malos para nuestros bosques nacionales y áreas silvestres.

Esas tres plantas, y otras 30, son malezas nocivas invasoras. Las malezas nocivas son plantas, generalmente hermosas plantas ornamentales traídas de Europa o Asia, que invaden un ecosistema y se apoderan rápidamente. Al esparcirse con abandono, comienzan a cambiar la composición de los bosques hospedantes.

Por ejemplo, Musk Thistle, que se importó de Europa a finales del siglo XIX o principios del XX. Este cardo alto y espinoso es ahora una mala hierba nociva en 43 estados y se encuentra en todo Colorado. Cuando se afianza, tiende a apoderarse. Al final del verano, los cardos almizcleros pueden medir seis pies de alto con una docena de flores y crecer tan juntos que es imposible caminar entre ellos. Estos invasores no comestibles son un peligro para la vida silvestre nativa porque reemplazan las fuentes normales de alimentos y también reemplazan las áreas donde la vida silvestre podría acostarse o usarse como cobertura.

Oxeye Daisy es otra bonita invasora que se ha escapado de los jardines. En la naturaleza crea un monocultivo y puede llenar un campo completo. La flor de la planta cambia el suelo que la rodea, por lo que las plantas nativas no pueden crecer allí. Y la fauna sufre porque no se la puede comer.

Muchas de estas plantas se propagan por sus semillas. Las malas hierbas nocivas producen miles de semillas, que pueden permanecer inactivas en el suelo durante décadas antes de que cobren vida. Cuando el suelo de un campo es perturbado por excursionistas o animales, estas semillas echarán raíces y crecerán.

Como excursionistas, podemos hacer mucho para mantener nuestras preciosas tierras libres de estas malas hierbas nocivas. Algunas cosas que puede hacer:

● Manténgase alejado de las áreas con malas hierbas para evitar propagarlas. Si encuentra malezas, limpie sus zapatos y ropa antes de continuar, para no llevar malezas con usted.

● Mantenga a sus perros con correa (las correas son necesarias de todos modos en Eagles Nest Wilderness). Los perros cavan y llevan semillas en su pelaje y en sus patas, plantando malezas de forma activa.

● Evite las áreas con malas hierbas y asegúrese de no tener semillas en su ropa. Acampar perturba el suelo, por lo que debe acampar lejos de las áreas con maleza.

A los caballos nunca se les debe permitir comer nada que no sea alimento certificado libre de malezas durante varios días antes de ingresar al desierto. De lo contrario, llevarán semillas en su estómago y producirán bombas de semillas fertilizadas en nuestros bosques.

Si desea eliminar las malas hierbas, infórmese. Algunas malezas se propagan por semillas (un solo cardo almizclero puede producir miles de semillas), por lo que cuando las recoja debe ponerlas en una bolsa y en su basura, para que las semillas no se propaguen. El gordolobo común, la manzanilla falsa y el cardo almizclero son tres que puedes tratar así. Otras malas hierbas se extienden por las raíces, y no puedes arrancarlas. Simplemente los hace “enojar” y se extenderán aún más. Oxeye Daisy, Canada Thistle y Dalmatian Toadflax son ejemplos de plantas que debe informar en lugar de tirar.

Para obtener más información, el condado de Summit, el condado de Eagle y el estado de Colorado tienen excelentes sitios web. Puede descargar aplicaciones de identificación de flores silvestres que identifican malezas. El sitio web de ESWA tiene excelente información sobre malezas: https://www.eaglesummitwilderness.org/copy-of-weeds . Mejor aún, ¡únase a Weed Pull de ESWA el 31 de julio para trabajar en una infestación de malezas con nosotros!

Jim Alexander is the “WeedCzar” for the Eagle Summit Wilderness Alliance, an all-volunteer nonprofit that helps the U.S. Forest Service protect and preserve the Wilderness Areas in Eagle and Summit counties. He is a guest writer for Walking Mountains Science Center’s Curious Nature column.