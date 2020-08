Películas, yoga y arte: 10 actividades para disfrutar esta semana

Martes, 11 de agosto

Clase de yoga al aire libre en Beaver Creek: Esta clase de yoga al aire libre gratuita de 90 minutos se lleva a cabo los martes y miércoles en Beaver Creek de 9 a.m. a 10:30 a.m. Visite http://www.beavercreek.com para más información.

Actividades familiares guiadas en Betty Ford Alpine Gardens de Vail: Los niños y las familias pueden descubrir la naturaleza con actividades prácticas los martes y miércoles de 10:30 a.m. a 12 p.m. en Betty Ford Alpine Gardens. El costo es de $10 por niño y las actividades son más adecuadas para las edades de 5 a 12. Visite https://bettyfordalpinegardens.org/

Películas bajo las estrellas en Beaver Creek: Disfruta de películas familiares gratuitas todos los martes por las tardes alrededor de las 7:30 p.m. en Beaver Creek. Trae comida para hacer un picnic y cobijas para disfrutar de una tarde inolvidable. Visita https://www.beavercreek.com para más información.

Miércoles, 12 de agosto

Exposición de arte en Avon: Cada semana hasta 20 artistas exhibirán sus trabajos a la venta en una variedad de medios, incluyendo pintura, joyería, cerámica, metal, carpintería, grabados y fotografía. El evento se llevará a cabo los miércoles de 11 a.m. a 6 p.m. en la Plaza de las Posibilidades (Possibilities Plaza) en Avon, a un lado de US Bank y el Hotel Wyndham. Más información en avon.org

Serie Gratuita de Caminatas Familiares: Únete a EVOM, Neighborhood Navigators, Walking Mountains y otras organizaciones para aprender sobre la vida silvestre y la naturaleza de 9:30 a.m. a 12 p.m. Esta semana la caminata será en Squaw Creek en Edwards. Para reservar tu lugar contacte a Norma al 970-331-1070 o a Carolina al 970-306-9466, o envíe un correo electrónico a evom@walkingmountains.org. Más información aquí.

Jueves, 13 de agosto

Yoga en español: Únete a Jose Pablo Alvarez de 9 a 10 a.m. en el estudio Anahata Yoga CO de Minturn para clases de yoga en español. Las clases se basan en donaciones y te puedes registrar en anahatayogaco.com/yoga-schedule. No se necesita experiencia previa. Más información aquí.

Autocinema Blue Starlite de Minturn: El autocinema de Minturn tiene peliculas todos los jueves, viernes y sábados. Los boletos comienzan a $27 y están disponibles en línea en bluestarlitedrivein.com. Este jueves disfruta de la película ‘E.T.’ desde tu carro.

Viernes, 14 de agosto

Vail Craft Beer Classic: Los promotores de Vail Craft Beer Classic dicen que le han encontrado un lado positivo al distanciamiento social: una degustación de cerveza sin multitudes en Vail. El Vail Craft Beer Classic se llevará a cabo del 14 al 15 de agosto con menos de 200 boletos disponibles para permitir el distanciamiento social. Los invitados pueden esperar filas cortas para la cerveza, una gran cantidad de cervecerías nacionales y de Colorado, muestras ilimitadas de cerveza artesanal, vasos de un solo uso para evitar contaminaciones, uso de máscaras en áreas designadas y asistencia limitada de 175 personas por sesión de 90 minutos. Los boletos cuestan $49. Visite http://www.vailcraftbeerclassic.com para obtener más información.

Autocinema Blue Starlite de Minturn: El autocinema de Minturn tiene peliculas todos los jueves, viernes y sábados. Los boletos comienzan a $27 y están disponibles en línea en bluestarlitedrivein.com. Este viernes disfruta de la película ‘The Sandlot’ desde tu carro.

Discoteca Silenciosa en Beaver Creek: Ponte los audífonos y disfruta de una variedad de música de una forma única este viernes y sábado en la pista de patinaje de Beaver Creek. El evento es gratuito y se llevará a cabo de 5 a 8 p.m. Visita la página de Beaver Creek para más detalles.

Se puede contactar con Julio Garcia Jimenez, reportero en español, enviando un correo a jjimenez@vaildaily.com. Sígalo en Instagram @juliooomar. Vail Daily Spanish reporter Julio Garcia Jimenez can be contacted by sending an email to jjimenez@vaildaily.com. Follow him on Instagram @juliooomar.