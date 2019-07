Soy Mujer, Latina y Juego Lacrosse

¿Han oído hablar del deporte de Lacrosse? El Lacrosse es un deporte empezado por los Nativos Americanos y fue adaptado para que la gente pudiera entenderlo. El deporte es jugado en un equipo de 12 jugadores, incluyendo el portero. Los jugadores en el campo usan un palo con una red, protector bucal, y lentes de protección. El portero usa un palo pero con una red más grande, protectores en el cuerpo y casco.

En nuestro equipo femenino de Lacrosse de Battle Mountain High School tenemos 4 niñas en ofensiva 3 en medio del campo y 4 más de defensa al otro lado del campo. En este deporte se puede correr detrás del portero aunque no se puede entrar en el pliegue que es un círculo que rodea el portero.

¿Por qué estoy hablando de un deporte Americano y no un deporte como fútbol o baseball que son más populares entre los latinos? Bueno la mayoría del equipo de Lacrosse de BMHS ha sido tradicionalmente puramente de alumnos americanos pero eso ha cambiado recientemente. Soy una latina y es mi segundo año jugando lacrosse. Mi primer año de preparatoria me quería meter al equipo de fútbol soccer pero la sensación de hacer algo diferente me ganó. Y para el siguiente año me uní al equipo del Lacrosse. Dos semanas antes de la primera práctica hablé con mi profesor de historia que solía jugar Lacrosse en la universidad y le pedí si me podía enseñar los básicos del juego. Él me consiguió el palo y me enseñó a cachar y lanzar la pelota. Para el primer día de práctica me fijé que de las 25 jugadoras nada más había 4 latinas. Ese día me di cuenta que el Lacrosse no era un deporte popular entre los latinos. Después de una semana de práctica, me encantó el deporte. Todos los días después de escuela había practica y después de 2 semanas tuve mi primer juego. Estaba tan nerviosa que no estaba segura si quería jugar pero después de estar unos minutos en el campo se me fueron los nervios.

Este año ha sido diferente, he practicado mucho y me he integrado al equipo más y tuve la oportunidad de meter mi primer gol. Fue un momento increíble pero desearía que mis padres hubieran estado allí para verlo. Honestamente no había una excusa para que no estuvieran allí pero para los deportes, los padres latinos no suelen apoyar igual que los papás americanos. En cada juego la gente en las gradas son americanos, ni un padre latino va a los partidos. Entiendo que en nuestra cultura no pongamos tanto énfasis en los deportes, sobretodo aquellos que no son fútbol y que no es algo que se cambia de la noche a la mañana.

Al final, lanzarse a nuevos retos solo, dónde no te sientes representado o apoyado te enseña a ser más independiente, perseguir lo que quieres aunque estés solo y tengas que salir adelante y crear tu propio mundo, en el que tu comunidad quizás no existe, pero tú eres el que la puede crear y espero que en el futuro más latinas participen en deportes, en Lacrosse y más familias vengan a apoyarnos.

Tutor: Paola Baglietto