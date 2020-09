SpeakUp ReachOut organiza eventos de prevención del suicidio

Durante septiembre, SpeakUp ReachOut ofrecerá tres eventos en español que se centrarán en temas de salud mental y prevención del suicidio.

Septiembre es conocido en Estados Unidos como el mes de la prevención del suicidio, y la organización local SpeakUp ReachOut estará ofreciendo 13 entrenamientos gratuitos a lo largo del mes para informar a la comunidad sobre como ayudar a alguien en crisis.

“A través del generoso apoyo de Eagle Valley Behavioral Health, podemos elevar nuestros eventos para incluir oradores nacionales que ofrecen lentes nuevos y diferentes sobre el difícil tema de la prevención del suicidio y la pérdida,” dijo Erin Ivie, directora ejecutiva de SpeakUp ReachOut.

SpeakUp ReachOut es una coalición de individuos en el Condado de Eagle dedicados a proveer servicios de prevención de suicidio, intervención y apoyo para personas necesitadas. Fundada en el 2009, su enfoque es tratar de reducir el número de suicidios en nuestro condado y educar a la comunidad sobre la prevención del suicidio.

Yoga gratis para la salud mental: Este evento se llevará a cabo el jueves, 3 de septiembre de 6 a 7 p.m. en el estudio Anahata Yoga de Minturn. Únete a Jose Pablo, instructor de yoga, para una clase completamente en español abierta para todos los niveles. La clase es gratis, pero se aceptarán donaciones. Se recomienda que lleves tu propio tapete de yoga si lo tienes. Para reservar tu lugar visita anahatayogaco.com/yoga-schedule. Más información en https://www.speakupreachout.org/yoga-meditation/yogaenespanol.

La Hora de la Esperanza con SpeakUp ReachOut: Este entrenamiento de prevención del suicidio con Fernando Almanza se llevará acabo el martes, 15 de septiembre de 6 a 7:30 p.m. en el patio exterior del restaurante Garduños Mexican Food de Eagle. Este evento es para adultos, padres, compañeros de trabajo, amigos, vecinos y jóvenes de 16 años en adelante. Puedes regístrate aquí o contactar a Sonia Mejia al 970-470-0707 con cualquier pregunta. Más información en https://www.speakupreachout.org/training-sessions/septhhoradelaesperanza.

Primeros Auxilios para la Salud Mental: Este curso de 8 horas te enseñará cómo ayudar a alguien que está desarrollando un problema mental o que experimenta una crisis de salud mental. La capacitación te ayudará a identificar, comprender y responder a los signos de adicciones y enfermedades mentales. El evento se llevará a cabo el sábado, 26 de septiembre de 8 a.m. a 4 p.m. en la iglesia católica de St. Mary’s en Eagle. Regístrate aquí o contacta a Sonia Mejia al 970-470-0707. Más información en https://www.speakupreachout.org/training-sessions/mhfaseptespanol.

A continuación una lista completa de todos los eventos de SpeakUp ReachOut durante el mes de septiembre en inglés y español.

Septiembre 1 | Hope Hour in English! at Benderz in Avon

Septiembre 2 | Workplace Suicide Prevention

Septiembre 3 | SURO will be featured in a EVBH Virtual Town Hall: Prevention and Education

Septiembre 3 | Yoga Gratis Para La Salud Mental – Clase En Español*

Septiembre 10 | SURO Coalition Update with Total Health Alliance

Septiembre 12 | Annual Community Walk and Butterfly Launch with Ann Moss Rogers

Septiembre 15 | La Hora de la Esperanza – Garduños de Eagle*

Septiembre 16 | Eagle County Survivors of Suicide Loss Group starts for 6 weeks

Septiembre 17 | Men’s Group – Fight Club Yoga

Septiembre 18-19 | ASIST – Location TBA

Septiembre 26 | Primeros Auxilios para la Salud Mental – Iglesia católica St. Mary’s de Eagle*

Septiembre 29 | Youth Mental Health First Aid – Virtual via Zoom

Septiembre 30 | The Upstanders Documentary – Virtual Screening via Zoom

Si usted o alguien que conoce está en crisis, llame a The Hope Center of the Eagle Valley al 970-306-HOPE (4673) o a Colorado Crisis Services al 844-493-8255.

Se puede contactar con Julio Garcia Jimenez, reportero en español, enviando un correo a jjimenez@vaildaily.com. Sígalo en Instagram @juliooomar. Vail Daily Spanish reporter Julio Garcia Jimenez can be contacted by sending an email to jjimenez@vaildaily.com. Follow him on Instagram @juliooomar.