Ventana a la Comunidad: A&Z Clothing

Nombre del negocio: A&Z clothing

Ubicación: 700 Chambers Unit 4A Eagle, CO. 81631

Dueño(s): Arturo Zuniga y María Luisa Luevanos

Información de contacto: (970) 361-0265

Horas de servicio:

Martes a viernes: 10 a.m. a 6 p.m.

Sábados: 10 a.m. a 4 p.m.

Domingo y lunes: Cerrado

¿Qué bienes o servicios ofrece?

Tenemos ropa de hombres, mujeres, niños y accesorios.

¿Algo nuevo o emocionante de su negocio?

Descuentos de hasta la mitad del precio regular y precios alcanzables para todos.

¿Qué pueden esperar sus clientes de usted? ¿Qué lo distingue a usted de su competencia?

Estamos para ayudar a nuestra comunidad, somos personas de confianza y honestidad.

¿Qué deben saber sus clientes si visitan o contratan su negocio durante el coronavirus?

Estamos tomando todas las regulaciones que nuestro condado nos pide, que es el uso de una máscara y mantener la distancia.

Cuéntenos un poco sobre su historia, educación o experiencia:

Estamos viviendo en el Condado de Eagle desde 1995. Tenemos 3 hijos, la mayor va a la universidad, el segundo en la preparatoria y la más pequeña inicia kindergarten. Abrimos la tienda el 28 de junio del 2020 para ayudar a nuestros hijos a pagarles el colegio y para que nuestra comunidad tenga una tienda cerca donde no tenga que manejar 20 minutos.

Se puede contactar con Julio Garcia Jimenez, reportero en español, enviando un correo a jjimenez@vaildaily.com. Sígalo en Instagram @juliooomar. Vail Daily Spanish reporter Julio Garcia Jimenez can be contacted by sending an email to jjimenez@vaildaily.com. Follow him on Instagram @juliooomar.