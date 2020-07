Ventana a la Comunidad: Cemati Boutique

Nombre del negocio: Cemati Boutique

Ubicación: 925 Green Way #105 B, Gypsum, CO 81637

Dueño(s): María Corral

Información de contacto: 970-777-1340

Horas de servicio: Lunes a sábado de 12 p.m. a 6 p.m.

¿Qué bienes o servicios ofrece? Ofrecemos una variedad de ropa, zapatos Andrea, fajas colombianas, aretes, collares, bolsas de mano, todo para la mujer.

¿Algo nuevo o emocionante de su negocio? Siempre tenemos ofertas, hasta el 50% de descuento.

¿Qué pueden esperar sus clientes de usted? ¿Qué lo distingue a usted de su competencia? Nos distinguimos en que tenemos prendas únicas y una variedad de calzado Andrea.

¿Qué deben saber sus clientes si visitan o contratan su negocio durante el coronavirus? Deben saber que estamos usando cubrebocas y distanciamiento social para asegurar la salud de nuestros clientes.

Cuéntenos un poco sobre su historia, educación o experiencia: Vivo aquí desde 1988, llegué de Guadalajara, México a los 19 años, me enamoré de este hermoso pueblo y me quede. Lo e visto crecer, he trabajado en hoteles, limpio casas, tengo 10 años con la boutique y es algo que me satisface poder ayudar a las mujeres vestir desde zapatos hasta el arete y el color del vestuario. Mi educación no es muy larga solo estudie lo básico para seguir mi sueño americano.

