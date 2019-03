Winter storm leads Eagle County Schools to cancel after-school activities Wednesday

In light of today's weather and worsening conditions, Eagle County Schools is canceling all after-school activities on Wednesday. This includes Power Hours, sports practice, and all events. School itself continues on regular schedules with buses running their regular afternoon routes.

Considerando el clima de hoy y el empeoramiento de las condiciones, estamos cancelando todas las actividades después de la escuela el día de hoy, miércoles 13 de marzo del 2019. Esto incluye Power Hours, practicas deportivas y todos los eventos.