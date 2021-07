Berry Creek Bash results: All the finishers from Edwards race

Robert Cornwell/Special to the Daily



The Berry Creek Bash is the sixth race in the 2021 Bloch & Chapleau Mountain Bike Race Series. Located in Edwards, the race starts at the Berry Creek trailhead and sends racers on a course that offers dirt road and singletrack with distances ranging from 2 miles for younger riders to 10.8 miles for adult riders.

Following are the results from Wednesday’s race in Edwards:

Beginner Boys 11-14

Levi Flach 16:39 Alexander Stewart 0:19:02 Owen Razee 0:19:11 Ryan Clery 0:19:55 Cayle Brummer 0:21:04 Landon Aversman 0:21:55 Dylan Milam 0:22:17 Alexander Brumm 0:26:56

Beginner Boys 8-10

Ethan Current 0:17:47 Tucker Moore 0:18:24 Max Swenson 0:19:06 Miles Drumwright 0:19:28 Tyler Moore 0:19:29 Michael Max Major 0:20:14 Rowan Lovgen 0:21:18 Niall Slavin 0:21:30 Leo Lowery 0:23:11 Callum Ballentine 0:25:33 Karmen Karastoyanov 0:47:00

Sport Boys 8-10

Elliot Drumwright 0:16:28 Stafford Thomason 0:22:29 Grayson Dicanio 0:23:30

Beginer Girls 11-14

Terra Hasley 0:20:56 Jada Cobb 0:22:20 Stella Hawkins 0:28:41

Beginner Girls 15-17

Carly Keyes 0:17:54

Beginner Girls 8-10

Lindy Brummer 0:23:36 Renata Raynal 0:33:02

Sport Girls 11-14

Katie Lombardi 0:39:23 Alexa Mcguire 0:39:49 Hayden Mcguire 0:40:34 Sage Leffler 0:41:22 Vespera Steiner 0:42:16 Valeria Chavez 0:47:12

Beginner Boys 15-17

Dominic Milam 0:39:01

Sport Boys 11-14

Javier Reynaud 0:25:32 Bode Cobb 0:28:39 Silas Lovgren 0:31:59 Jack Sargent 0:33:41 Zeke Willard 0:34:12 Wyatt Hooker 0:38:02 Yaro Veitch 0:44:49

Women’s Beginner

Ana Paula Raynal 0:38:2175 Daniela Sandoval 0:39:0360

Beginner Men

Billy Hart 0:29:0875 Will Thompson 0:33:2660 Pierre-Luc Mathieu 0:34:1345 James Samuelsen 0:34:2630

Clydesdale (200+lbs)

Jason Lahrman 1:15:3675

Men’s Grand Masters Sport (50+)

Rob Pierangeli 0:49:2075 Chip Craft 0:59:0660 T Walters 1:00:0745 Troy Lange 1:00:1730

Men’s Master Sport (40+)

Alfredo Santiesteban 0:49:3375 Jason Rosener 0:49:4760 Chad Milam 0:57:5045 Matt Marshall 1:01:1930 Ryan Aversman 1:22:4315

Men’s Super Grand Masters (60+)

Michael Mohe r0:57:4975 2Chris Cook 1:05:0060 Philippe Courtois 1:05:4945

Men’s Sport

Isak Lund 0:47:0085 Jonah Klearman 0:48:4575 Alex Current 0:50:1665 Ryan Fowler 0:50:4355 Andrew Lombardi 0:51:3145 Nolan Sawtelle 0:54:5535 Ryan Brown 0:57:5125 Cooper Huggins 0:59:5615 David Philips1:02:025

Men’s Vet Sport (30+)

1Michael Morgan 0:48:3685 Miles Henson 0:49:437 Paul Datsko 0:49:4665 Jay Weber 0:52:4455 Jared Heinze 0:54:5545 Miles Gentry 0:58:0535 Matthew Gnirke 1:00:1425 Kevin Christian 1:07:0615

Women’s Master Sport (40+)

Alisa Santiesteban 0:57:2975 Nancy Mires 1:04:4560 Michelle Wolffe 1:09:4945

Women’s Sport

Shannatay Bergeron 0:33:5485 Lucy Perkins 0:54:3575 Christa Gutzel 1:01:4365 Elona Greene 1:01:5155 Haley Zipperer 1:02:0645 Keely Hendricks 1:03:2535 Cora Wilson 1:03:4825 Karen Sandavol 1:05:1215 Stella Sanders 1:07:075 Reece May 1:11:595 Luisa Raynal 1:14:185 Iara Melgarejo 1:14:535

Women’s Vet Sport (30+)

Bri Chittenden 1:03:2075 May Jackson 1:05:0860 Ally Stephens 1:11:2045 Kerry Brown 1:14:4830

Women’s Expert

Zosia Skiba 1:08:5775 Rose Sandell 1:19:2860

Women’s Master Expert (40+)

Jennifer Razee 1:05:1575 Jennifer Spinelli 1:08:5760

Women’s Single Speed

Erinn Hoban 1:14:4775

Women’s Vet Expert (30+)

Nicole Ochs 1:07:3175 Pavan Krueger 1:10:4260 Molly Gamble 1:11:3545 Heidi Trueblood 1:18:0330

Men’s Expert

David Sanders 1:03:2885 Alister Ratcliff 1:03:2975 Beckett Mcvoy 1:04:4365 Aiden Brown 1:06:0455 Reiner Schmidt 1:06:3645 Alex Schultz 1:08:2935 Garret Moehring 1:10:1925 Matas Katieb 1:14:3615 Conner Wilson 1:17:155

Men’s Grand Masters Expert (50+)

Erik Dorf 1:07:3085 Stephen White 1:08:3675 Robert Moehring 1:09:0565 Kevin Roop 1:10:4655 Adam Plummer 1:13:1045 Stephen Elzinga 1:17:0835 Mike Trueblood 1:18:2325 Dawes Wilson 1:26:2815 Steven Kirchner 1:27:505 Karl Krupp 1:33:135

Men’s Masters Expert (40+)

Michael Dorr 1:07:3985 Brett Donelson 1:10:1575 Dan Weiland 1:12:2365 Nick Brummer 1:13:1155 Matt Donovan 1:17:5045 Brian Chimileski 1:18:1135 Mike Glass 1:18:4025

Single Speed

Ciro Zarate 1:05:3185 Richard Knapp1:09:0275 Jeffrey Rank1:15:2165 James Ellis1:15:3055 Charlie Brown1:25:5045 Battista Psenda1:30:5935

Men’s Vet Expert (30+)

Marshall Troutner1:07:0975 Mike Sherven1:10:2860 Ryan Simmons1:11:3145

Women’s Pro/Open

Bailey Cioppa1:09:3275 Aline Seitz1:12:0260 Rebecca Howland1:13:1845 Janel Kline1:14:2730 Bayli Mcspadden1:20:3515

Men’s Pro/Open