Boneyard Boogie kicks off Vail Recreation District trail run series

Benjamin Townsend enjoys the trails en route to winning the Boneyard Boogie 13k on May 20.

Vail Recreation District/Courtesy photo

13-kilometer results

Male 19 and under (name, time, overall place)

Benjamin Townsend 0:57:08 1 Will Bentley 1:01:45 4 Jackson Filmore 1:05:28 11 Reiner Schmidt 1:15:10 30 Alex Current 1:17:17 35 Andrew Lombardi 1:17:29 36 Henry Reynolds 1:22:11 46

Female 19 and under (name, time, overall place)

Savina May 19 1:35:13 85

Female 20-29 (name, time, overall place)

Ellie Smith 1:09:18 17 Liz Axberg 1:15:10 31 Sierra Scanlan 1:18:39 37 Brooke Haynes 1:23:43 49 Tania Loera 1:31:48 76 Michelle Guida 1:36:13 90 Emily Aleinikoff 1:38:21 96 Maddie Stevens 1:41:40 108

Male 20-29 (name, time, overall place)

Zachary Russell 0:59:38 3 Jason Macaluso 1:01:51 5 Tristan Purdy 1:02:52 6 Jonathan Heywood 1:05:54 12 Arthur Toves 1:08:13 14 Calvin Seneker 1:08:47 15 Joel Simpson 1:10:47 20 Luke Storch 1:11:07 21 Alex Solzman 1:19:54 41 Larsen Wallace 1:28:22 65 John Alderman 1:36:13 91 William Nolan 1:53:16 130

Female 30-39 (name, time, overall place)

Marina Egorov 1:10:19 19 Victoria DiGiannantonio 1:13:06 26 Chase Rogowski 1:14:26 29 Lenka Sterling 1:17:00 34 Meredith Lorch 1:19:07 39 Aubrey Lewis 1:23:17 48 Lettie Fickling 1:25:12 53 Nicole Cancelli 1:25:49 55 Jennifer Murdock 1:26:00 56 Nuria Cros 1:26:16 57 Kim Fuller 1:28:02 64 Lauren Noll 1:29:08 68 parinaz shams 1:31:16 73 Abbey Pawlitzke 1:34:26 82 Haleigh Armstrong 1:35:19 86 Kelci Olson 1:35:26 87 Jordan Oakley 1:35:36 88 Katie Glasser 1:38:17 95 Grace Cryer 1:38:55 98 Molly Gamble 1:40:43 102 Kellie Shaltes 1:41:23 107 Morgan Olson 1:44:01 110 Allison Weibel 1:44:17 111 Mindy Stockman 1:45:37 114 Darcy Beck 1:45:41 115 Elissa Glibbery 1:46:39 118 Laura Beth Humen 1:47:40 119 Peyton Heitzman 1:49:24 123 Nikki Davis 1:53:52 131 Melissa Daruna 2:02:42 135 Diane Martinez Sandoval 3:00:44 140

Male 30-39 (name, time, overall place)

Joshua Smith 0:58:28 2 Craig Randall 1:05:17 10 Taylor Shelden 1:09:07 16 Spencer Messer 1:13:23 27 kyle wilcox 1:16:57 33 Joseph Mahan 1:19:12 40 Justin Sherman 1:22:10 45 Jay Zeschin 1:22:16 47 Jay Gloster 1:24:41 52 Patrick Taggart 1:25:37 54 Kevin Soller 1:26:57 59 Daniel Burdette 1:27:33 62 Elias Gallegos 1:33:39 79 Miles Gentry 1:33:50 80 Koehler Baker 1:35:41 89 James Pritchardthorpe 1:40:07 101 Terry Stanford 1:45:14 113

Female 40-49 (name, time, overall place)

Erin Hood 1:20:11 42 Ashley Roach 1:28:30 66 Jennifer Sommer-Dirks 1:28:49 67 Sara Fahrney 1:31:14 72 Jennifer Juneau 1:33:24 78 Elizabeth Crough 1:36:16 93 Melissa Marotto 1:36:51 94 Nicole Geraci 1:38:51 97 Susan Nowakowski 1:39:30 99 Marcette Gordon 1:40:47 104 Lindsey Kraft 1:40:54 105 Sarah Stutman 1:41:18 106 Kristin Blanco 1:45:59 116 Erin Westerberg 1:47:55 120 Elizabeth Luciano 1:49:18 121 Laura Pitts 1:49:21 122 Britte Notzold 1:49:42 124 Erin M Perejda 1:52:39 128

Male 40-49 (name, time, overall place)

Dan Weiland 1:04:37 7 Eduardo Clave 1:04:44 8 Eric Pepper 1:06:01 13 Brett Donelson 1:11:41 22 Geoff Grimmer 1:12:34 23 Paul Bennett 1:12:59 24 Matt Tonn 1:15:38 32 Seth Gordon 1:24:30 51 Karl Hochtl III 1:27:04 60 Justan Treadway 1:27:15 61 August Gosnell 1:27:43 63 Scott Zessin 1:31:25 74 David Crough 1:36:16 92 Michael Corridon 1:40:45 103 Jacob Greenberg 1:52:05 126 Eric Perejda 1:52:38 127

Female 50-59 (name, time, overall place)

Christine Garcia 1:34:07 81 Valerie Shockley 1:50:40 125 Stephanie Ward 1:57:34 133 Kristen Adams 1:58:03 134

Male 50-59 (name, time, overall place)

Frank Holmes 1:09:28 18 John Novak 1:13:05 25 John Borthwick 1:14:10 28 Reid Storch 1:21:39 44 Jeff Leahy 1:26:20 58 Andrew Karow 1:30:20 70 Brett Fenster 1:30:45 71 Frank Carfaro 1:31:48 75 Timothy Diana 1:43:15 109 Steve Angeles 1:44:24 112

Female 60-69 (name, time, overall place)

Heidi Vosbeck 1:24:11 50 Terri Sommer 1:35:09 84 Molly Ansfield 1:39:32 100 Lisa Jones 2:03:09 136 Jeanne Blatter 2:14:26 138

Male 60-69 (name, time, overall place)

Bernie Boettcher 1:04:47 9 Paul Macaluso 1:18:48 38 Bill Hintze 1:29:52 69 Brian Dunfey 1:31:48 77 Dean Hardy 1:35:08 83 Kent Kriehn 1:46:29 117 Mark Bruaski 2:37:33 139

Female 70+ (name, time, overall place)

Helen McQueeney 2:04:32 137

Male 70+ (name, time, overall place)

Nicholas Fickling 1:20:46 43 Michael Williamson 1:52:55 129 Frank Kunkel 1:54:29 132

Runners head out at the start of the Boneyard Boogie trail race last Saturday.

Vail Recreation District/Courtesy photo

5-kilometer results

Female 19 and under (name, time, overall place)

Nina Schamberger 0:27:11 1 Haley Brewster 0:28:18 3 Keely hendricks 0:32:24 12 Nina Hesseltine 0:34:02 20 Katie Lombardi 0:35:58 25 Claire Chimileski 0:37:36 36 Kyler Brummer 0:37:48 37 Izzy Glackin 0:37:52 39 Gracen Kennedy 0:37:53 40 Isabella Kanova 0:44:47 62

Male 19 and under (name, time, overall place)

Nathaniel Beuche 0:27:22 2 Blake Anderson 0:29:03 4 Ethan Current 0:32:01 11 Graham Robison 0:32:25 13 Tyler Ciluzzi 0:32:44 15 Oliver Beuche 0:32:45 16 Gavin Hood 0:33:38 19 Peter Kan Jr. 0:34:59 22 Bryce Dobson 0:36:07 26 Georgia Robison 0:36:28 28 Leif McGinley 0:37:16 33 Trevor Hart 0:48:08 78

Female 20-39 (name, time, overall place)

Stephani Bratschie 0:31:45 10 Maddie Rhodes 0:33:10 18 Kim Dobson 0:36:08 27 Christiana Heywood 0:37:06 31 Samantha Genno 0:37:25 34 Katie Rivera 0:39:22 43 Chelsea Ellis 0:42:08 52 Katie Hawley 0:42:35 54 Rorey Freeman 0:42:41 56 Jennie Thorne 0:42:54 57 Pilar Clark 0:43:29 58 Nell Davis 0:43:58 61 Rachel Wallace 0:46:37 70 Erika Eklund 0:47:08 72 Uriah Denton Toves 0:47:10 74 Kimberly Manahan 0:54:07 86

Male 20-39 (name, time, overall place)

Paul Datsko 0:30:00 6 Ross Williamson 0:30:04 7 Kim Fessenden 0:31:29 9 Justin Moses 0:33:05 17 Eric Gallagher 0:34:07 21 Matthew Pontifes 0:37:25 35 Robert Genno 0:39:30 44 Danielle Oleson 0:40:03 46 Kevin Christian 0:42:35 55 Jordan Currie 0:47:40 75 Saul Angeles 0:47:54 76 Mitchell Hart 0:48:08 77 Michael Salzer 0:50:01 81 Conor Wallace 1:09:34 92

Female 40-59 (name, time, overall place)

Jen Beuche 0:32:31 14 Liliana Rush 0:36:50 30 Nancy Mires 0:37:08 32 Rebecca Hesseltine 0:39:42 45 Rhiannon Rowe 0:40:20 47 Amy Rogers 0:40:36 48 Amanda Holland 0:42:26 53 Stacy Yarnell 0:43:38 59 Becky Gray 0:43:39 60 Nancy Sandberg 0:45:06 63 Venessa Gutierrez 0:45:14 64 Liz Wodrich 0:45:29 66 Babette Ponder 0:46:16 69 Diane Borthwick 0:47:10 73 Sarah Chimileski 0:48:13 79 Carrie Larson 0:51:54 83 Monica LaCroix 0:56:27 87 Sarah Innerrarity 0:57:24 89

Male 40-59 (name, time, overall place)

Tim Miller 0:29:48 5 Nick Brummer 0:30:22 8 Javier Braun 0:35:56 23 Luis Dosal 0:35:56 24 Peter Kan 0:36:32 29 Chris Ponder 0:37:51 38 Michael Cushman 0:38:00 41 Sean McGinley 0:38:59 42 John Osborne 0:41:36 51 Erik Hahn 0:46:43 71

Female 60+ (name, time, overall place)

Caren Davis 0:40:56 49 Jane Tucker 0:46:09 67 Margaret Mayne 0:46:13 68 Nancy Murri 0:48:52 80 Sue Bardsley 0:50:16 82 Mary Jabtab 0:53:45 85 Michelle Hayes 0:56:43 88 B.J. Smith 1:09:19 91

Male 60+ (name, time, overall place)

Jesse Sommer 0:41:27 50 Steven Kaminski 0:45:25 65 David Christian 0:52:02 84 Marlin Smickley 1:07:50 90