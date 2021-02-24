Buddy Werner League results
Race No. 2
Feb. 21
Red course
Morning race
Girls
U10s
ARIANNA SCHIERER 45.13
PAISLEY KRAFT . 45.74
GENEVIEVE BLAUWET 45.92
CHARLOTTE RANDALL 46.16
LIBBA JAYNE KENNEDY 46.34
AMELIA HAYDEN 47.93
CHARLOTTE CAMBRAY 69.07
U12s
TEEGAN TERBUSH 41.11
ELLA PECINKA 43.64
AVERY WATSON 44.16
BRYNN HAMMILL 44.23
ASHLEIGH KIPP 45.92
VIVIAN KIPP 45.92
ELIZABETH CRAMER 46.70
JAYDEN DILLON 47.31
KALINA IVANOV 48.22
ELSA HASSELBACH 50.82
CASEY O’CONNOR 52.44
MALIA LEEMAN 56.40
EVA KLESNER 58.25
U14s
KRISSY STOYANOV 34.70
ELLIA BLAKEY 37.46
ANNA FICHTL 38.57
WYNTER KEHOE 40.86
ELLE GLENDINING . 41.16
JAEDYN TURMEL . 49.77
DEVI BURNETT 36.54
Boys
U10s
LOGAN JONES 40.54
SEBASTIAN DEMEILLAC 41.15
RYDER STRABLIZKY 42.03
NICHOLAS CARREIRA 44.85
RILEY PARISH 45.42
CORBIN KLESNER 46.33
NASH RICHARDS 47.98
STEFAN JORDAN I VANOV48.50
EVERETT EMRICH 49.64
HARU FUKATSU 50.23
CALDER PARRISH . 50.26
U12
LUC GLENDINING 41.01
CHASE COSSETTE 41.70
CHRISTOPHER CARREIRA 42.76
COLIN KANEDA 43.29
DYLAN ANDERSON 43.67
OWEN ROACH 43.76
ETHAN GEER 44.33
THOMAS TVARKUNAS 44.58
REED JENNINGS 46.04
JACKSON MUELLER 46.73
MAX FRONTERAS 47.92
SAUNDER PROPST 48.77
KYLE BUXTON 48.87
U16
BO COLE 45.95
U8
NOLAN KANEDA 46.66
Blue course
Morning race
Girls
U10
ARIANNA SCHIERER 45.13
PAISLEY KRAFT 45.74
GENEVIEVE BLAUWET 45.92
CHARLOTTE RANDALL 46.16
LIBBA JAYNE KENNEDY 46.34
AMELIA HAYDEN 47.93
CHARLOTTE CAMBRAY 69.07
U12
TEEGAN TERBUSH 41.11
ELLA PECINKA 43.64
AVERY WATSON 44.16
BRYNN HAMMILL 44.23
ASHLEIGH KIPP 45.92
VIVIAN KIPP 45.92
ELIZABETH CRAMER 46.70
JAYDEN DILLON 47.31
KALINA IVANOV 48.22
ELSA HASSELBACH 50.82
CASEY O’CONNOR 52.44
MALIA LEEMAN 56.40
EVA KLESNER 58.25
U14
KRISSY STOYANOV 34.70
ELLIA BLAKEY 37.46
ANNA FICHTL 38.57
WYNTER KEHOE 40.86
ELLE GLENDINING 41.16
JAEDYN TURMEL 49.77
U16
DEVI BURNETT 36.54
Boys
U10
LOGAN JONES 40.54
SEBASTIAN DEMEILLAC 41.15
RYDER STRABLIZKY 42.03
NICHOLAS CARREIRA 44.85
RILEY PARISH 45.42
CORBIN KLESNER 46.33
NASH RICHARDS 47.98
STEFAN JORDAN IVANOV 48.50
EVERETT EMRICH 49.64
HARU FUKATSU 50.23
CALDER PARRISH 50.27
U12
LUC GLENDINING 41.01
CHASE COSSETTE 41.70
CHRISTOPHER CARREIRA 42.76
COLIN KANEDA 43.29
DYLAN ANDERSON 43.67
OWEN ROACH 43.76
ETHAN GEER 44.33
THOMAS TVARKUNAS 44.58
REED JENNINGS 46.04
JACKSON MUELLER 46.73
MAX FRONTERAS 47.92
SAUNDER PROPST 48.77
KYLE BUXTON 48.87
U16
BO COLE 45.95
U8
NOLAN KANEDA 46.66
Afternoon race
Red course
Girls
U10
KATERINA VLASIMSKY 44.27
GENEVIEVE BLAUWET 45.70
CHARLOTTE RANDALL 46.39
LIBBA JAYNE KENNEDY 47.55
PAISLEY KRAFT 47.76
OLIVIA GOLDBERG 48.31
ARIANNA SCHIERER 48.52
AMELIA HAYDEN 51.73
CASSIDY SULLIVAN 54.47
KAYA HALACHEVA 60.72
CHARLOTTE CAMBRAY 68.77
U12
TEEGAN TERBUSH 41.30
BRYNN HAMMILL 43.90
ELLA PECINKA 44.62
AVERY WATSON 45.35
ASHLEIGH KIPP 45.65
VIVIAN KIPP 46.64
CHLOE FORT 47.76
ELIZABETH CRAMER 47.85
JAYDEN DILLON 48.37
KALINA IVANOV 49.51
ELSA HASSELBACH 51.04
MALIA LEEMAN 55.33
CASEY O’CONNOR 55.84
EVA KLESNER 58.70
U14
KRISSY STOYANOV 34.85
ELLIA BLAKEY 37.63
ANNA FICHTL 38.44
ELLE GLENDINING 41.07
WYNTER KEHOE 41.22
JAEDYN TURMEL 50.34
U16
DEVI BURNETT 37.49
U8
Tenaya IVANOV 59.28
Boys
U10
LOGAN JONES 39.78
RYDER STRABLIZKY 43.71
MAC LYNCH 44.95
CORBIN KLESNER 45.48
NICHOLAS CARREIRA 45.91
RILEY PARISH 46.41
STEFAN JORDAN IVANOV 48.18
DILLON GRAF 48.30
MAXIM NIKOLOV 48.79
NASH RICHARDS 48.91
HARU FUKATSU 49.05
CALDER PARRISH 50.25
ISSAC GOLDBERG 51.27
U12
LUC GLENDINING 42.00
CHASE COSSETTE 42.05
DYLAN ANDERSON 43.56
CHRISTOPHER CARREIRA 44.38
THOMAS TVARKUNAS 45.64
OWEN ROACH 45.72
REED JENNINGS 46.23
JACKSON MUELLER 47.99
MAX FRONTERAS 48.26
KYLE BUXTON 49.36
U14
NOLAN EMRICH 36.90
U8
BO COLE 48.39
Afternoon race
Blue course
Girls
U10
KATERINA VLASIMSKY 40.24
GENEVIEVE BLAUWET 41.56
OLIVIA GOLDBERG 41.83
CHARLOTTE RANDALL 42.05
ARIANNA SCHIERER 46.12
PAISLEY KRAFT 46.22
CASSIDY SULLIVAN 46.95
LIBBA JAYNE KENNEDY 47.64
AMELIA HAYDEN 52.97
CHARLOTTE CAMBRAY 63.78
KAYA HALACHEVA 72.75
U12
TEEGAN TERBUSH 39.42
JAYDEN DILLON 41.82
BRYNN HAMMILL 41.89
ELLA PECINKA 42.38
ASHLEIGH KIPP 42.43
AVERY WATSON 42.68
VIVIAN KIPP 43.52
KALINA IVANOV 45.59
CHLOE FORT 46.50
ELIZABETH CRAMER 48.73
MALIA LEEMAN 50.28
CASEY O’CONNOR 50.32
ELSA HASSELBACH 51.37
EVA KLESNER 55.27
U14
KRISSY STOYANOV 32.63
ELLIA BLAKEY 35.07
ANNA FICHTL 35.34
ELLE GLENDINING 36.65
WYNTER KEHOE 38.33
JAEDYN TURMEL 48.82
U16
DEVI BURNETT 34.57
U8
Tenaya IVANOV 59.61
Boys
U10
LOGAN JONES 36.79
SEBASTIAN DEMEILLAC 40.96
RYDER STRABLIZKY 42.49
MAXIM NIKOLOV 42.86
DILLON GRAF 43.91
CORBIN KLESNER 44.09
STEFAN JORDAN IVANOV 44.98
CALDER PARRISH 45.66
RILEY PARISH 45.99
HARU FUKATSU 46.10
MAC LYNCH 46.46
EVERETT EMRICH 47.08
NASH RICHARDS 47.19
NICHOLAS CARREIRA 48.53
ISSAC GOLDBERG 54.47
U12
LUC GLENDINING 38.13
COLIN KANEDA 38.66
DYLAN ANDERSON 38.79
THOMAS TVARKUNAS 41.38
REED JENNINGS 41.43
CHASE COSSETTE 41.50
ETHAN GEER 42.64
OWEN ROACH 44.28
MAX FRONTERAS 44.30
KYLE BUXTON 44.42
SAUNDER PROPST 44.62
CHRISTOPHER CARREIRA 46.12
JACKSON MUELLER 46.95
U14
NOLAN EMRICH 33.67
U16
BO COLE 50.83
U8
NOLAN KANEDA 42.25