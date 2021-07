Complete 2021 LG Tri results by age division

The annual LG Tri sprint triathlon took place Saturday, July 10, with racers in a variety of age groups. The race honors Laura Genelin, who lost her battle to cancer in July 2008, and funds raised benefit the Vail Valley Charitable Fund.

Below are this year’s results, sent in by organizers of the event and broken down by division.

Girls 6-7

1.Matilde Velásquez- 0:20:17.54

2.Marina Nunez Huerta- 0:20:17.59

3.Sydney Newman- 0:20:53.96

4.Anna Nordberg- 0:21:01.45

5.Maria Erika Miguel- 0:23:04.99

6.Caroline Owens- 0:23:44.60

7.Whitney Schiff- 0:25:38.62

*Charlotte Mahan- DNF

Boys 6-7

1.Oliver Cullan- 0:17:40.07

2.Gus Cole- 0:17:56.86

3.Roberto Nunez Huerta- 0:19:45.13

4.Rodrigo Henkel- 0:20:09.01

5.Diego Villasenor- 0:20:45.28

6.Jackson Baranowski- 0:21:09.69

7.Tristan Shankland- 0:21:33.74

Girls 8-10

1.Una Kaufman-Hicks- 0:25:51.46

2.Emily Mahan- 0:26:35.77

3.Josie Huelsman- 0:27:08.97

4.Ada Cole- 0:28:57.83

5.Harper Wodrich- 0:29:03.07

6.Bryce Hasselbach- 0:31:18.62

7.Ava Goncharoff- 0:31:41.36

8.Margaret Owens- 0:36:19.19

Boys 8-10

1.Connor Cullan- 0:24:06.01

2.Aiden Austad- 0:24:54.16

3.Alex Mahan- 0:24:57.00

4.Joaquin Walters- 0:25:15.19

5.Javier Miguel Aboumrad- 0:26:36.66

6.Johan Walters- 0:27:09.60

7.Eduardo Henkel- 0:27:47.72

8.Javier Velásquez- 0:27:48.85

9.Tyler Schiff- 0:29:54.41

10.Andres Villasenor- 0:30:18.15

11.Daxton Ryan- 0:31:42.15

Girls 11-13

1.Olivia Ingoldsby- 0:31:06.51

2.Elsa Hasselbach- 0:36:22.27

3.Madison Wodrich- 0:36:38.03

4.Avery Watson- 0:37:16.92

5.Olivia Huelsman- 0:42:34.91

Boys 11-13

1.Ollie Williams- 0:23:59.78

2.Tyler Blair- 25:40.96

3.Dylan Blair- 0:26:07.50

4.Andrew Austad- 0:26:22.88

5.Sawyer Carlson- 0:27:04.16

F14-19

1. Anna Austad- 1:19:32.15

2. Clara Williams- 1:20:01.73

3. Caroline Landers- 1:24:24.56

4. Lucy Travis- 1:47:58.95

F20-29

1. Cheyenne Miller- 1:19:56.43

2. Sydney Pena- 1:24:22.50

3. Jordan Shomaker- 1:33:59.05

4. Cara Romannose- 1:35:17.35

5. Morgan Genelin- 1:36:15.46

6. Kasey Malouff- 1:37:23.60

7. Anna Walsh- 1:44:10.46

8. Kellie Lynch- 1:48:22.74

9. Jessica Long- 1:56:53.01

F30-39

1. Abbey Pawlitzke- 1:33:14.78

2. Sarah Volk- 1:39:47.47

3. Liz Gustafson- 1:41:46.40

4. Kate Beckman- 1:58:25.13

F40-49

* Sara Austad- 1:12:06.74

* Carolanne Williams- 1:13:58.13

1. Elisabeth Reed- 1:14:30.02

2. Kristina Zoller- 1:15:30.87

3. Robyn Ritsch – 1:22:32.79

4. Kristin Eckel Mahan- 1:37:48.38

5. Theresa Anders- 1:44:39.12

6. Jennifer Vito- 2:04:45.32

7. Bonnie Marlette- 2:05:12.60

F50-59

* Stacie Brennise- 1:10:30.38

1. Kelly Landers- 1:19:14.74

2. Carrie Larson-1:29:26.29

3. Tammy Humphries- 1:32:36.12

4. Kathryn Fuhr- 1:39:53.97

5. Diana Marshall- 1:46:45.46

6. Jillian Ryan- 1:48:40.87

F60-69

1. Jeanne Stough- 1:30:49.20

2. Ann Daniels- 1:31:04.09

3. Missy Carrier- 1:45:26.62

4. Valerie Davia- 1:45:34.66

F70+

1. Suzette Newman- 2:01:02.54

2. Nancy Turtle- 2:09:23.98

M14-19

* Davis Krueger- 0:57:42.77

1. Nicholas Dietrich- 1:38:31.04

M20-29

1. Dominique Marquez- 1:08:17.63

2. Nolan Sawtelle- 1:13:53.46

3. Grant Mccabe- 1:20:16.89

4. Matthew Ursprung- 1:22:35.89

5. Edgar Enriquez- 1:27:41.14

6. Luis Pena- 1:27:56.33

M30-39

1. Justin Vassar- 1:11:41.89

2. Greg Schwartz- 1:21:36.87

3. Larry Viafara- 1:29:31.91

4. Conor Mccabe- 1:29:45.00

5. Anthony Szuminski- 2:27:54.62

M40-49

* Kent Newman- 0:59:41.21

* Henry Reed- 1:00:21.71

1. Dean Stockdale- 1:12:44.87

2. Krishna Williams- 1:14:21.58

3. Christian Alvarez- 1:23:46.35

4. Enrique Pena- 1:26:49.87

5. Nate Craner- 1:27:44.58

6. Wade Mahan- 1:37:21.67

7. Brian Hulick- 1:42:07.47

8. Troy Odekirk- 1:55:23.41

M50-59

1. Matt Johnson- 1:11:20.25

2. Stephen Dietrich- 1:19:09.40

3. Stanton Humphries- 1:30:10.24

4. Brian Pope- 1:30:56.44

5. Jon Kaufman- 1:32:56.58

6. Eric Malouff- 1:38:02.26

7. Robert Bergles- 1:39:28.48

8. Eric Medina- 1:39:57.54

9. Billy Hunsaker- 1:41:06.29

M60-69

1. Lowry Barfield- 1:12:19.25

2. Peter Jensen- 1:19:54.57

3. Matt Mccabe- 1:21:17.72

4. David Lutter- 1:35:50.75

5. Craig Ciarlelli- 1:47:47.35

6. Reed Killam- 1:50:06.77

7. Blaine Hemphill- 2:06:42.95

M70+

1. Frank Ryan- 1:26:25.86

2. Brian Douglas Pfaff- 1:47:21.85

3. Warren Luce- 2:09:42.86