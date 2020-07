Complete results: Vail Lost Lake Loop mountain bike race

Riders cruise through the trees north of Vail in the local recreation district's Lost Lake Loop race on July 29, 2020.

Chris Dillmann | cdillmann@vaildaily.com

The annual Lost Lake mountain biking race, hosted by the Vail Recreation District, attracted 175 riders to Vail on Wednesday. The total number of entrants was capped at 175 due to local pandemic restrictions.

The men’s pro field attracted a large showing again this week, with TorbjøRn RøEd of Asker, Norway, a member of the Colorado Mesa Cycling Team, edging out local pro Josiah Middaugh for the fastest time on the day. The women’s pro division also attracted top-tier competition with four-time national champion Erin Huck visiting from Boulder and topping second-place Clara Honsinger of Corvalis, Oregon.

Complete results:

Men’s Beginner

1 Andrew Lombardi 42:30

2 Josh Thies 44:57

3 Kevin Christian 47:48

4 Ivo Ivanov 51:54

5 Brady McBride 55:16

6 Garrett Lodewyck 1:00:50

Women’s Beginner

1 Kayla Carlson 1:22:05

Men’s Grandmaster 50+

1 Stephen Elzinga 1:16:12

2 Craig Chester 1:25:39

3 Sean Obrien 1:29:50

4 T Walters 1:30:36

5 Mark Hallenbeck 1:42:47

Men’s Super Grandmaster 60+

1 Robert Stanley 1:14:30

2 Russell Asleson 1:17:19

3 Philippe Courtois 1:31:23

4 Greg McKennis 1:40:28

5 Peter Clarke 1:41:57

Women’s Vet Sport 30+

1 Molly Gamble 1:26:27

2 Stephanie Lewis 1:27:53

Women’s Masters Sport 40+

1 Nancy Mires 1:41:28

2 Colleen Gaspard 1:42:40

Men’s Vet Sport 30+

1 Michael Morgan 1:11:05

2 Miles Henson 1:16:44

3 Paul Datsko 1:17:48

Men’s Masters Sport 40+

1 Mike Earl 1:18:34

2 Randy Tuggle 1:18:59

3 Adam Kowalski 1:19:54

4 Hans Lutgring 1:20:27

5 Matt Marshall 1:31:04

6 Christoper Ponder 1:41:29

Men’s Sport

1 Beckett McVoy 1:07:28

2 Sterling Schrader 1:07:49

3 Reiner Schmidt 1:09:52

4 Porter Middaugh 1:10:44

5 Vlad Shambarger 1:12:45

6 James Kirschner 1:15:28

7 Ben Suttor 1:16:17

8 Matas Katieb 1:22:03

9 Hayden Krueger 1:27:19

10 Brody Cyr 1:29:52

11 Rodrigo Braun 1:47:01

Women’s Sport

1 Chloe Lutgring 1:26:26

2 Heidi Kloser 1:27:16

3 Isabel Glackin 1:34:46

4 Avery Forstl 1:39:43

5 Reece May 1:41:19

6 Eva Skiba 1:50:14

Men’s Single Speed

1 Mark Nesline 1:29:38

2 Marty Golembiewski 1:38:13

Men’s Clydesdale

1 Kevan Dee 1:30:13

2 Mitchell Plath 1:33:04

3 David Hawkins 1:54:50

Men’s Expert

1 Sullivan Middaugh 1:15:38

2 Magnus White 1:20:06

3 Ethan Fitzcharles 1:20:07

4 Landen Stovall 1:20:52

5 Cole Weathers 1:24:00

6 Kris Ochs 1:24:01

7 Garret Moehring 1:24:29

8 Aiden Swift 1:25:48

9 Ethan Elzinga 1:53:04

Women’s Expert

1 Lauren Aggeler 1:21:08

2 Zosia Skiba 1:28:22

3 Jennie Thorne 1:41:12

4 Raven Powers 1:46:33

Men’s Vet Expert 30+

1 Jeff Cheever 1:24:03

2 Scott McCorvey 1:24:38

3 Marshall Troutner 1:25:56

4 Michael Sherven 1:26:27

5 Maxwell Jordan 1:33:42

6 Ryan Simmons 1:38:21

Men’s Masters Expert 40+

1 Felipe Cantero 1:19:29

2 Matt Davies 1:19:32

3 Brandon Dyksterhouse 1:25:38

4 Jason Reynolds 1:27:10

5 Henry Reed 1:27:22

6 Brett Donelson 1:27:35

7 Kevin Roop 1:27:58

8 Samuel Bennett 1:28:07

9 Mike Glass 1:33:22

10 Chris Munro 1:34:35

11 Michael White 1:35:34

12 Battista Psenda 1:38:08

Women’s Masters Expert 40+

1 Pavan Krueger 1:29:07

Men’s Grandmaster Expert 50+

1 Peter Davis 1:29:05

2 Mike Trueblood 1:33:43

3 Brian Hludzinski 1:35:55

4 Charles Brown 1:42:19

5 Dan Millerbrown 1:54:45

Men’s Pro Elite

1 TorbjøRn RøEd 1:07:29

2 Josiah Middaugh 1:07:35

3 Lasse Konecny 1:09:35

4 Taylor Shelden 1:10:02

5 Aidan Duffy 1:11:48

6 Sam Brown 1:13:41

7 Oliver Boyd 1:14:19

8 Andrew Clemence 1:16:03

9 Wren Powers 1:20:25

10 Nicholas Konecny 1:20:25

11 David Sanders 1:22:09

12 Lance Abshire 1:22:42

13 Chad Kittles 1:24:45

14 Erik Novy 1:34:49

15 Emmet Culp 1:45:21

Women’s Pro Elite

1 Erin Huck 1:18:52

2 Clara Honsinger 1:19:05

3 Alexis Skarda 1:22:10

4 Madigan Munro 1:23:19

5 Gwendalyn Gibson 1:30:25

6 Michaela Thompson 1:30:33

7 Alexis Bobbitt 1:31:54

8 Chloe Fraser 1:34:45

9 Lauren Lackman 1:40:20

10 Isabella Sargent 1:40:22

11 Amanda Felder 1:44:30