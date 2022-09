Dynafit Meadowgold Trail Run results

The 2022 Dynafit Trail Run series wrapped up last weekend with the Meadowgold 10k and 5K in Minturn.

Vail Recreation District/Courtesy photo

Vail Recreation District’s seven-race Dynafit trail run series concluded Sept. 17 with the Town of Minturn Meadowgold 10k and 5k.

Tania Loera, Jennifer Steeves, Nancy Mires, Kim DeYoung, Steven Kaminski and Erik Hahn completed all five 5k’s in the series, earning the “Series Boss Award.”

Ingrid Mongenas, Jackson Goodreau, Chase Rogowski, Katie Davies, Marcette Gordon, Matt Johnson, Leo Flynn and Kurt Besch earned “Series Boss Awards” for finishing all seven of the series’ 10k races.

Athletes compete in the Meadowgold 5k and 10k races in Minturn last weekend.

Vail Recreation District/Courtesy photo

10k results

Male 19 & Under

Mason Cruz-Abrams 1:00:32

Andrew Lombardi 1:02:09

Owen Cruz-Abrams 1:14:29

Female 20-29

Cara Dunkelman 1:05:52

Molly Czachor 1:14:47

Ingrid Mongenas 1:17:39

Sarah Thornton 1:21:50

Kaili Morgan 1:22:04

Olivia Cook 1:23:50

Delaney McLoone 1:29:38

Chloe Barton 1:33:00

Jordan Whittle 1:47:32

Cara Romanose 1:47:32

Male 20-29

Jason Macaluso 0:49:43

Max Gifford 0:53:53

Adam Bradshaw 0:54:48

Calvin Seneker 0:58:25

Dennis Gray 1:03:18

Matt Dixon 1:04:34

Jackson Goodreau 1:04:59

Shay Hannigan-Luther 1:07:14

Mauricio Valverde 1:16:51

Austin Carcia 1:17:46

Dan Mabry 1:22:44

Cameron Braaten 1:32:48

Female 30-39

Sarah Hochtl 0:57:27

Lenka Sterling 1:00:53

Chase Rogowski 1:03:35

Lindsey Anderson 1:21:56

Katie Davies 1:25:04

Megan Ehlers 1:25:18

Kelci Olson 1:26:07

Camille Messer 1:27:12

Darcy Beck 1:29:35

Jessmine Anderson 1:41:03

Cara Sandels 1:45:44

Male 30-39

Joshua Smith 0:49:03

Caleb Harris-Baker 1:03:31

Jarrod Brown 1:10:28

Blake Anneberg 1:14:35

Brian Armstrong 1:15:08

Koehler Baker 1:16:14

Austino Longo 1:18:11

Matt Holmes 1:20:19

Tyler Alvarado 1:26:01

Jonathan Howard 1:26:29

Female 40-49

Erin Hood 1:06:24

Kristy Falcon 1:08:21

Liliana Rush 1:12:26

Melissa Marotto 1:14:34

Beth Ryan 1:25:46

Amy OConnor 1:29:27

Becky Gray 1:30:23

Marcette Gordon 1:31:33

Hilary Cruz-Abrams 1:33:32

Anne Walters 1:33:38

Elizabeth Luciano 1:36:23

Allison Lowrie 1:47:17

Male 40-49

Dan Weiland 0:53:19

Brad Zoller 0:56:58

Kevin Haas 0:59:16

Paul Bennett 1:01:26

Richard Sletvold 1:25:47

Andrew Parker 1:29:04

Female 50-59

Judy Grotke 1:18:15

Kathy Aalto 1:19:01

Charlotte Shollenberger 1:24:17

Nataly Handlos 1:25:17

Sarah Olazabal 1:32:08

Heather Locke 1:32:24

Heather Parker 1:34:44

Kristen Adams 1:37:09

Male 50-59

Matt Johnson 1:02:52

Kurt Besch 1:17:49

Timothy Diana 1:21:24

Leo Flynn 1:38:43

Female 60-69

Heidi Vosbeck 1:12:32

Sue Bardsley 1:24:51

Jeanne Blatter 1:39:11

Jane Braaten 1:56:46

Male 60-69

Paul Macaluso 1:03:58

Tom Mcgonagle 1:13:21

Sergio Armella 1:17:17

Zachary Bergen 1:25:20

Female 70+

Jo May 1:53:36

B J Smith 2:15:07

Male 70+

Doug Beagle 1:55:13

Marlin Smickley 2:17:07

5k results

Female Juniors

Georgia Robinson 0:27:27

Katie Lombardi 0:27:46

Male Juniors

Henry Reynolds 0:22:30

Ethan Current 0:26:31

Graham Robinson 0:26:44

Kendall Noble 0:36:10

Female Open

Michelle Williamson 0:28:43

Tania Loera 0:29:48

Annabel Geissbuhler 0:30:56

Jennifer Steeves 0:31:21

Mindy Stockman 0:33:39

Lindsay Schlesinger 0:36:07

Cassandra MacUmber 0:37:17

Lauren Noll 0:37:30

Male Open

Avery Smith 0:24:23

Elijah Salazar 0:43:17

Female Masters

Deb Harrison 0:29:10

Nancy Mires 0:30:09

Tara Grann 0:30:37

Caren Davis 0:34:50

Shaz McCrone 0:36:16

Kim DeYoung 0:37:36

Wendy Miller 0:38:25

Paula Salazar 0:43:17

Amy Rogers 0:45:13

Lisa Pelchat 0:46:10

Ellen Colrick 1:22:23

Male Masters

Tim Miller 0:23:58

Herve Richaud 0:28:30

Craig Henry 0:29:25

Paco Meza 0:29:48

Steven Kaminski 0:34:18

Erik Hahn 0:35:54

Michael Sinclair 0:36:15

Greg Grotke 0:38:24

Rob Sebesta 0:39:16

Carlos Cruz-Abrams 0:49:01