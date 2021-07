Hammer in the Hay results: All the finishers from June 30 race at 4 Eagle Ranch

The Hammer in the Hay is the third all-ages race in the 2021 Bloch & Chapleau Mountain Bike Race Series. The June 30 race took place at 4 Eagle Ranch near Wolcott.

Following are complete results:

Vail Recreation District



Beginner Girls 8-10

Lindy Brummer 20:19 Soli Leach 20:32 Isabella Kanova 22:27 Alexa Martinez 23:04 Kyler Brummer 24:38 Renata Raynal 26:40

Beginner Boys 8-10

Zander Coleman 18:21 Michael Max Major 18:23 Ethan Gompf 19:41 Diego Reynaud 21:14 Kamen Karasoyonov 25:57 Jackson Riggins 26:16

Beginner Girls 11-14

Mari Renick 10:14:52 Catelin Truitt 10:14:52 Lily Leach 10:15:25 Belen Hahn 10:15:47 Terra Hasley 10:17:37 Elizabeth Medina 10:18:16 Jada Cobb 10:18:24 Samantha Jimenez 10:19:13 Kayla Roussel 10:20:45 Nevaeh Garcia 10:24:54 Camila Solis 10:25:45 Angelina Garcia 10:26:29 Samantha Martinez 10:27:17 Naomi Velez 10:27:35 Nevaeh Locke 10:27:40

Beginner Boys 11-14

Blake Kirkham 10:14:37 Owen Razee 10:15:09 Levi Flach 10:16:03 Maxwell Zoller 10:18:06 Brennan Koenig 10:18:27 Alexander Stewart 10:18:51 Dylan Milam 10:18:57

Sport Girls 11-14

Katie Lombardi 10:22:28 Kaiya Koller-Torres 10:22:33 Maggie Linscott 10:22:41 Sage Leffler 10:23:20 Eva Isaacs 10:23:32 Indica Dobbins 10:25:09 Vespera Steiner 10:26:41 Natasha Gonzalez 10:27:14 Valeria Chavez 10:28:26 Sofia Martinez 10:29:18

Vail Recreation District



Sport Boys 11-14

Silas Lovgren 19:00 Bode Cobb 10:19:01 Javier Reynaud 10:19:32 Jack Sargent 10:20:08 Peter Kan 10:20:09 Zeke Willard 10:20:26 Brayden Hughes10:20:40 Henry Schafer 10:21:20 Tanner Havenstrite 10:22:10 Santiago Reynaud 10:24:23

Beginner Boys 15-16

Dominic Milam 22:19

Women’s Beginner

Carla Hahn 27:4975 Tatum Wells 28:2360 Lindsay Bergman 31:2745 Ana Paula Rayna 32:5130 Ragan Anthony 33:3015

Men’s Beginner

Cooper Huggins 28:4175 Freedom Bennett 30:3160 Javier Bedoya 31:2845 Will Thompson 31:4230

Women’s Sport

Lucy Perkins 51:4785 Keely Hendricks 52:1575 Haley Zipperer 54:5765 Elona Greene 1:07:5955 Rose Sandell 33:0045 Evalynn Skiba 35:4635 Reece May 35:4625 Karen Sandavol 35:4915 Lauren Larson 37:495 Christa Gutzel 39:565 Rebecca Aliber 40:235 Luisa Raynal 41:265 Iara Melgarejo 41:595 Daniela Sandoval 45:185

Men’s Sport

Isak Lund 45:4785 Andrew Lombardi 46:0275 Alex Current 46:4065 Brody Cyr 47:4255 Nolan Sawtelle 47:5645 Wyatt Young 48:3335 Josiah Horning 49:4325 Sawyer Johnson 50:4915 Paul Zechmeister 55:045

Women’s Vet Sport

Jennie Thorne 33:0475 Bri Chittendon 37:2245 Kerry Brown 37:4730

Clydsdales

Richard Bardwell 44:1375 Jason Lahrman 37:1060

Men’s Vet Sport

Michael Morgan 45:2185 Miles Henson MVS 45:3375 Paul Datsko 47:0065 Kevan Dee 47:0555 Miles Gentry 47:0645 Jay Weber 47:4135 Matthew Gnirke 52:4725 Kevin Christian 45:5425

Women’s Master Sport

Alisa Santiesteban 32:4775 Nancy Mires 34:3960 Michelle Wolffe 38:2545 Jill Rubinstein 42:1830

Men’s Master Sport

Matthew Razo 41:5885 Alfredo Santiesteban 42:1575 Luke Cobb 42:5765 Chad Milam 44:4155 Innes Isom 47:0445 Matt Marshall 53:1135 Jason Horning 36:2225 GSP

Men’s Grand Master Sport

Kyle Walker 44:3575 Chip Craft 50:0045 James Carullo 30

Men’s Super Grand Masters

Michael Moher 49:2675 Philippe Courtois 32:0060 Bruce Kelly 34:4345

Women’s Expert

Zosia Skiba 49:4975 Izzy Glackin 52:2860

Men’s Expert

Reiner Schmidt 55:4985 Richard Duff 56:2375 David Sanders 56:4165 Garret Moehring 1:02:4245 Matas Katieb 1:03:2935 Aiden Brown 1:04:3425

Women’s Vet Expert

Nicole Ochs 48:1375 Shaneis Kehoe 49:1760 Pavan Krueger 50:0545

Men’s Vet Expert

Kris Ochs 56:2585 James Kirschner 57:1775 Marshall Troutner 59:0165 Mike Sherven 59:2555 Jeff Cheever 59:2545 Geofrey Ochs 1:01:0135 Ryan Simmons 1:03:0525

Women’s Master Expert

Kristin Weber 47:5275 Jennifer Razee 50:1860

Men’s Master Expert

Michael Dorr 56:1385 Shaun Martin 58:0375 Brad Zoller 58:1065 Brett Donelson 59:3755 Nick Brummer 1:00:3745 Brandon Dyksterhous 1:01:0635 Mike Glass 1:02:3125 Hans Lutgring 1:04:1615 Matt Donovan 1:07:415

Men’s Grand Master Expert

Robert Moehring 57:2985 Stephen White 59:0675 Kevin Roop 59:1265 Adam Plummer 59:5655 Mike Trueblood 1:00:4945 Dawes Wilson 1:09:2735 Matt Johnson 1:25:4925

Women’s Single Speed

Erinn Hoban 54:2575

Men’s Single Speed

Ciro Zarate 58:1975 Mark Nesline 1:02:2760 Randy Tuggle 1:15:1145

Women’s Pro/Open

Paige Edwards 1:02:2085 Janel Kline 1:02:3175 Bayli Mcspadden 1:03:0565 Tam Donelson 1:03:4755 Rebecca Howland 1:04:3845 Brittany Spangler 1:05:1235 Chloe Lutgring 1:06:0525 Isabella Sargent 1:11:0515 Lauren Lopez 1:11:445

Men’s Pro/Open