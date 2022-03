Nordic Town Series season wraps up

Skiers line up at the start of SSCV’s final Nordic Town Series event in Maloit Park last Saturday.

SSCV/Courtesy photo

Ski and Snowboard Club Vail’s last Nordic Town Series race of the season took place at Maloit Park in Minturn on March 19. Nordic skiers gathered to take part in either a 1k, 4k, 8k or 20k race.

1-kilometer results 1. Moore, Tucker – 12:05:00 2. Moser, Flynn – 13:16:00 3. Kent, Joanna – 13:32:00 4. Moser, Addy – 13:59:00 5. Bangston, Bradley – 15:33:00 6. Bangston, Jacob – 15:33:00 7. Underhill, Blaise – 18:53:00 8. Swanson, Sophie – 22:13:00 9. Frank, Lizzy – 22:14:00 10. Shawnna, Frank – 22:15:00 11. Ellefson, Ryder – 23:18:00 12. Ellefson, Aksel – 28:35:00 13. Dalquist, Bobbie – 32:44:00 14. Dalquist, Dan – 32:44:00 15. Bangston, Owen – 32:44:00 16. Bangston, Kari – 32:44:00

4-kilometer results 1.Boyd, Breck – 16:50:00 2. Boyd, Tyson – 17:50:00 3. Sipes, Tennyson – 17:50:00 4. Elton, Isla – 17:52:00 5. Provencher, Caroline – 18:34:00 6. Robison, Georgia – 18:35:00 7. Ciluzzi, Hudson – 19:34:00 8. Shiao, Logan – 20:34:00 9. Foss, Landon – 23:06:00 10. Foss, Brady – 23:18:00 11. Taylor, Cameron – 23:52:00 12. Helt, Lyla – 25:54:00 13. Helt, Bob – 25:55:00 14. Current, Olivia – 30:02:00 15. Frank, Dylan – 30:13:00 16. Current, Michael – 30:40:00 17. Gross, Gage – 34:36:00

8-kilometer results 1. Hochtl, Kevin – 26:23:00 2. Ogden, Hank – 28:20:00 3. Ciluzzi, Tyler – 29:07:00 4. Cruz-Abrams, Owen – 31:32:00 5. Robison, Graham – 32:23:00 6. Lombardi, Katie – 33:18:00 7. Johnson, Matt – 33:25:00 8. Bentley, Will – 33:32:00 9. Current, Ethan – 33:53:00 10. Pyke, Eliza – 35:09:00 11. Wyatt, Hudson – 35:11:00 12. Cruz-Abrams, Carlos – 38:20:00 13. Chimileski, Sarah – 41:23:00 14. McGinley, Bergen – 45:18:00 15. McGinley, Ingrid – 45:19:00