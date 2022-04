Vail Cup wraps up

Vail Cup competitors and their parents anxiously await the awards ceremony on the SSCV Clubhouse Patio after Saturday's Vail Cup giant slalom.

SSCV/Courtesy photo

Over 100 little racers took part in the final Steadman Clinic Vail Cup of the season on March 26, competing in giant slalom on Golden Peak. The Steadman Clinic Vail Cup is a complimentary season-long competition series hosted by Ski & Snowboard Club Vail for youngsters year of birth 2006 and younger. Full results below and also available at http://www.vailcup.com .

U6 Girls Place First Last Run 1 Run 2 Fastest 1 Valen Larese 01:06.9 DSQ 01:05.6 2 Kaya Martinez 01:11.9 01:11.3 01:11.3 3 Erica Engle 01:45.0 01:15.1 01:15.1 4 Beckett Erickson 01:57.5 01:43.6 01:43.6 5 Blake Erickson DSQ DSQ

U6 Boys Place First Last Run 1 Run 2 Fastest 1 Spencer Bachladea DSQ 56.36 56.36 2 Blaise Underhill 57.52 56.48 56.48 3 Sidney Wall DSQ 01:03.2 01:03.2 4 Kien Denton 01:03.3 DSQ 01:03.3 5 Malcolm Denise 01:12.1 01:09.7 01:09.7 6 Roman Shamshuryn 01:23.7 01:27.7 01:23.7 7 Boden Groff DSQ 01:30.2 01:26.1 8 Lukas Major 01:27.5 01:26.8 01:26.8 9 Stein Williams 01:42.8 DSQ 01:42.8 10 Aksel Erickson DSQ DSQ

U8 Girls Place First Last Run 1 Run 2 Fastest 1 Millie Waugh 53.29 53.36 53.29 2 Kadrie Engle 56.29 55.34 55.34 3 Margo Weber 56.07 55.5 55.5 4 Olivia McAbee 57.03 55.64 55.64 5 Kate Perkins DSQ 58.56 58.56 6 Valentina Kawamura 01:03.3 01:00.7 01:00.7 7 Brooklyn Bevin 01:03.3 01:05.8 01:03.3 8 Francina Jordaan 01:03.9 01:06.5 01:03.9 9 Daisy Tulp 01:13.7 01:04.6 01:04.6 10 Lizzy Frank DSQ 01:04.8 01:04.8 11 Margaret McGrath 01:08.9 01:05.2 01:05.2 12 Sagely Sloan 01:07.6 01:12.1 01:07.6 13 Jimena Espejo 01:12.5 01:10.1 01:10.1 14 Evelyn Clark 01:17.1 01:11.8 01:11.8 15 Caitlin Knapp DSQ 01:12.5 01:12.5 16 Lola Pearson 01:14.1 01:16.2 01:14.1 17 Quinn Ebner DNF 01:15.7 01:15.7 18 Camille Lee 01:17.6 01:16.7 01:16.7

U8 Boys Place First Last Run 1 Run 2 Fastest 1 Dag Williams 47.79 46.87 46.87 2 Lincoln Lurie 52.59 55.55 52.59 3 Aiden LaMotta 54.59 53.8 53.8 4 Owen Wall 53.8 56.31 53.8 5 Ewan Dunlop 54.47 55.2 54.47 6 Saige Denton 55.73 01:00.0 55.73 7 Asher LaMotta 57.88 56.22 56.22 8 Rio Birk 57.82 58.83 57.82 9 Forrest Cannava 58.14 59.66 58.14 10 Thomas Blake 58.76 01:02.5 58.76 11 Brooks Iverson 59.51 01:01.8 59.51 12 Joseph E Halovanic 59.89 01:02.0 59.89 13 Owen Holmes 01:00.6 01:00.6 01:00.6 14 Sebastian Dispense 01:01.1 01:01.9 01:01.1 15 Liam Tanis 01:38.9 DSQ 01:01.7 16 Crosby Stadler 01:01.9 01:05.6 01:01.9 17 Anthony Correia 01:05.3 01:08.3 01:05.3 18 Oliver Braun 01:05.6 01:05.6 19 Ryder Gerber 01:05.7 01:06.3 01:05.7 20 Tucker Larson 01:06.8 01:06.8 21 Everett Scherpf 01:07.6 01:07.2 01:07.2 22 Logan Garvey 01:14.8 DSQ 01:14.8 23 Andrew Kenly DSQ DSQ

U10 Girls Place First Last Run 1 Run 2 Fastest 1 Ruby Bullivant 46.68 45.51 45.51 2 Beatrice Waugh 48.45 47.2 47.2 3 Sloane Bodziak 48.92 48.53 48.53 4 Oakley Milhoan 54.79 52.23 52.23 5 Abigail Haytmanek 54.35 53.75 53.75 6 Ana Clave 01:00.8 56.93 56.93 7 Laura Recart 01:00.8 58.27 58.27 8 Brittany Blass 01:02.9 59.65 59.65 9 Emma Johnson 01:01.3 01:01.0 01:01.0 10 River Gorsuch 01:03.2 01:01.2 01:01.2 11 Tatum buxton 01:04.4 01:01.7 01:01.7 12 Vivienne O’Brien 01:02.8 01:01.8 01:01.8 13 Mika Dosal 01:05.4 DSQ 01:03.6 14 Natalie Sutton 01:16.9 01:16.9

U10 Boys Place First Last Run 1 Run 2 Fastest 1 Andres Braun 48.58 51.49 48.58 2 Gage Gros 50.36 54.47 50.36 3 Jackson Sandwith 50.37 51.57 50.37 4 Oliver Cullan 51.01 54.22 51.01 5 Henry Wolfe 52.16 52.17 52.16 6 Dylan Garvey 52.85 52.99 52.85 7 Flynn Kenny 53.49 55.25 53.49 8 Nolan Kaneda 55.39 56.97 55.39 9 Parker Chard 55.47 58.18 55.47 10 Samuel Elliott 56.62 55.9 55.9 11 Patrick Coyne 57.07 58.93 57.07 12 Nash Sucich 58.23 57.89 57.89 13 Stevie Magner 59.95 01:01.6 59.95 14 Owen Wick 01:06.1 01:09.2 01:06.1 15 Eduardo Clave 01:06.8 01:11.7 01:06.8 16 Jack Lee 01:09.6 01:09.6 01:09.6 17 Theodore Amass 01:10.2 DNF 01:10.2

U12 Girls Place First Last Run 1 Run 2 Fastest 1 Gabriela Loizides 50.79 51.49 50.79 2 Keanna Boutet 53.8 53.8 53.8 3 Lindsay Elliott 56.02 54.11 54.11 4 Eleanor Coyne 01:00.3 54.84 54.84 5 Charlotte Randall 55.38 55.98 55.38 6 Harper Seaton 01:01.5 56.36 56.36 7 Mia Matteo 58.06 58.48 58.06