Ser El Estudiante Perfecto

La vida de un estudiante no gira alrededor de sólo las tareas de hoy.



En una sociedad competitiva y enfocada en los logros como la de hoy en día, existe una presión constante por tratar de ser perfectos. Esto significa que muchos estudiantes quieren hacer todo y más para poder ser parte de esta categoría. Los estudiantes de la preparatoria Battle Mountain, no son una excepción. Para las universidades,el perfecto estudiante tiene muchas horas de voluntariado, participa en deportes, participa en actividades extracurriculares, tiene un trabajo, y mantiene un GPA de 4.0. Pero las expectativas no paran ahí. El estudiante tiene que también tener una vida social, no para cuidar su salud mental, pero para poder complacer a la expectativa de ser una persona agradable. Todos tenemos esos días en los que no queremos ni hablarle a nuestros mejores amigos. Pero el estudiante perfecto tiene que ser mejor amigo con todos, todo el tiempo para que todos piensen que ese estudiante si es el estudiante perfecto en la vida académica y la vida social.

Este año es un poco diferente a los años anteriores. No diferente en la manera de que nos dan menos trabajo por las circunstancias si no diferente en la manera en que sin querer nos dan más trabajo. Los maestros solo nos ven 2 horas a la semana entonces no hay porque echarles la culpa por algo que no pueden controlar. Sin embargo los trabajos se sienten más difíciles porque los tenemos que hacer solos.

Y como todos saben, los estudiantes somos muy responsables. Miento. No es que no seamos responsables, si no que no tenemos experiencia en controlar nuestro tiempo tanto como ahora. Yo se que tengo un examen para mi clase de matemáticas pero también apenas salió la movie se Soul en Disney plus y como quieren que estudie la segunda derivada de cálculo cuando puedo ver unos personajes corriendo para cambiar de cuerpos antes de que Joe Gardner tenga que tocar su piano con la única Dorotea Williams? Dicen que el cerebro deja de desarrollarse hasta los 25 años, entonces si hago la decisión equivocada y me pongo a ver la película, ¿me pueden culpar aunque todavía falten 8 años para que mi cerebro se haya desarrollado completamente?

Pero la vida de un estudiante no gira alrededor de sólo las tareas de hoy. Yo como un junior también tengo que enfocarme en las becas y en las universidades. Pero antes de pensar en el colegio, tengo que por lo menos tener un conocimiento en lo que quiero estudiar. ¿Y cómo saber qué escoger? La medicina, porque sé que ganaré mucho dinero. La ley, porque es un trabajo muy respetado. Una maestra, porque cambiaré las vidas de los niños. Pero en realidad ¿qué me hará feliz? No sé si me siento cómoda en saber que tengo la vida de alguien en mis manos temblorosas, no me importa si seré respetada si estoy aburrida, y soy impaciente entonces ¿cómo creen que podré enseñarle a los niños? Si no seré una alcaldesa, y después una senadora, y después presidente de los Estados Unidos porque eso va asegurar que mi familia estará orgullosa de mí. Pero no me gusta la política porque no me gusta decirle a la gente qué hacer con sus vidas. En fin, es mucho estrés pensar en mi futuro.

Entonces pensaré en hoy. ¿Qué voy a hacer hoy? No voy a salir con mis amigas. No solo porque no soy muy social pero porque no tengo tiempo para siempre salir si tengo una tarea para mañana y un examen pasado mañana. ¿Qué voy hacer el lunes? Ir a la escuela y llegar a la casa para terminar tareas después se oscurece muy rápido y mi mamá hispana no le gusta que esté “en la calle” cuando no hay luz, aunque el sol baje a las 5. Pero no crean que durante el verano me deje salir hasta las 9 cuando baje el sol. ¿El martes? Escuela asincrónica y en la tarde voy a trabajar porque si quiero comprarme un carro o ahorrar dinero para el colegio tengo que empezar hoy. El miércoles no voy a la escuela y no tengo que hacer nada ¿verdad? No. Tengo muchas cosas que hacer para mis clases de AP y DE que me ayudan pasar con un 4.0 GPA. No juego deportes porque no tengo tiempo para irme toda la tarde a jugar. Tampoco tengo tiempo para poder acumular horas comunitarias. Pero revisa mi historial de búsqueda y saldrá “Organizaciones cerca de mí que buscan voluntarios”.

Aunque el peso si es mucho, yo tengo fé que todo el esfuerzo que pongo en la escuela si será para algo y encontraré una buena carrera, fortaleceré mis habilidades y seré una persona feliz. Lo que quiero decir, es que ser estudiante es un trabajo de tiempo completo. Este artículo no es solo para que puedan escuchar mis quejas si no los problemas que muchos estudiantes enfrentan hoy para que cuando termine este año escolar, vean a sus hijos en los ojos y les digan que están orgullosos de ellos.

Tutor: Paola Baglietto